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Европарламент остался в стороне от плана «Перевооружения Европы» 0

В мире
Дата публикации: 13.03.2025
Euronews
Европарламент остался в стороне от плана «Перевооружения Европы»

Некоторые евродепутаты выразили сожаление по поводу того, что Еврокомиссия воспользовалась статьей 122 Договора, чтобы избежать голосования по недавно предложенному инструменту финансирования расходов на оборону.

Европейский парламент оказался в стороне от процесса принятия решений по недавно объявленному Еврокомиссией плану перевооружения ЕС. Речь идет о намерении Брюсселя мобилизовать 800 миллиардов евро на оборону Европы и оказание немедленной военной поддержки Украине после приостановки помощи со стороны США.

В рамках так называемого плана "Перевооружение Европы" председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать новый кредитный инструмент, который обеспечит странам ЕС 150 миллиардов евро в виде займов на оборонные инвестиции в соответствии со статьей 122 Договора. Эта статья позволяет исполнительной власти ЕС в чрезвычайных ситуациях представлять текст напрямую Совету, минуя Европейский парламент.

"Это единственная возможность для экстренной финансовой помощи, и это то, что нам сейчас нужно", - сказала фон дер Ляйен членам Европарламента в Страсбурге, добавив, что исполнительная власть ЕС будет информировать парламент о ходе работы.

Статья 122 была впервые включена в договоры ЕС в 2007 году и с тех пор использовалась в очень немногих ситуациях, в том числе во время пандемии COVID-19. Статья позволяет Еврокомиссии согласовывать меры в соответствии с экономической ситуацией, без согласия Европарламента, в частности, если возникают серьезные трудности с поставками определенных товаров.

Решение фон дер Ляйен вызвало неоднозначную реакцию среди евродепутатов, в том числе от ее собственной политической партии.

Манфред Вебер, возглавляющий группу Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте, заявил, что в этом процессе необходимо больше демократической легитимности и, что Европарламент должен быть полностью в этот процесс вовлечен.

"Обход парламента с помощью статьи 122 - это ошибка. Европейская демократия стоит на двух столпах: ее граждане и государства-члены, (и) для нашей безопасности нам нужно и то, и другое", - сказал Вебер своим коллегам на пленарном заседании в Страсбурге.

На прошлой неделе президент Европарламента Роберта Метсола заявила, что во время последних выборов в ЕС в июне 2024 года парламент увидел большой сдвиг вправо и "все больше людей голосуют из чувства разочарования и отчаяния".

"Работа через Европейский парламент, особенно при принятии решений такого масштаба, - это способ укрепить доверие к нашему союзу", - сказала она лидерам ЕС во время специального саммита Европейского совета 6 марта.

"Да, нам нужны быстрые действия, но действовать сообща - единственный способ обеспечить широкую и глубокую общественную поддержку", - добавила Метсола, пообещав, что парламент приспособится к сложным обстоятельствам, работая быстро, эффективно и результативно.

В среду у Европарламента была возможность выразить свое мнение о плане перевооружения, но только в виде незаконодательной резолюции, которую поддержали 419 депутатов. "Против" высказались 204, 46 воздержались.

Депутаты Европарламента, представляющие разные политические спектры, призвали к усилению "надзорной и контрольной роли парламента в соответствии с расширением роли ЕС в сфере обороны".

В принятой в среду резолюции евродепутаты призвали государства-члены увеличить расходы на оборону как минимум до 3 % ВВП, поддержать создание банка обороны, безопасности и устойчивости, а также изучить систему европейских оборонных облигаций для предварительного финансирования крупных военных инвестиций.

Однако в согласованной парламентом резолюции не содержится конкретного осуждения использования статьи 122, несмотря на то, что некоторые евродепутаты пытались внести такую поправку.

Некоторые законодатели из групп "Левые" и "Зеленые — Европейский свободный альянс" предложили включить в резолюцию следующий пункт: "Парламент выражает сожаление по поводу выбора использовать статью 122 (...) для нового инструмента ЕС, предназначенного для поддержки оборонного потенциала стран-членов. Парламент выражает глубокую озабоченность тем, что его исключили из процесса принятия решений".

Но поправка была отклонена 444 голосами. Среди проголосовавших против евродепутаты из Европейской народной партии, групп - "Социалисты и демократы", "Обновляя Европу", и "Европейские консерваторы и реформисты".

"Мы бы предпочли принять более активное участие в формировании этого плана, но для нас это не главная битва", - заявил Euronews сопредседатель "Европейских консерваторов и реформистов" Никола Прокаччини, объясняя решение своей группы.

Эстонский евродепутат Рихо Террас, который является заместителем председателя ЕНП в комитете по безопасности и обороне (SEDE), считает, что это вопрос, требующий времени, и что ЕС должен сосредоточиться на достижении результатов, а не на самом процессе.

"Мы (комитет SEDE) не чувствуем себя в стороне, пока у нас есть контроль и прозрачность использования средств, которые Еврокомиссия предоставляет государствам-членам", - сказал Террас в интервью Euronews.

#евросоюз
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