Удар по Киеву в ночь на четверг, 24 апреля, был нанесен судя по предварительным данным, баллистической ракетой северокорейского производства, сообщил в Telegram-канале вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, украинские спецслужбы проверяют все детали этой атаки. "Если информация о производстве этой ракеты в Северной Корее подтвердится, это станет очередным доказательством преступности союза России и Пхеньяна. Они убивают людей и издеваются над жизнью вместе - только в этом смысл их сотрудничества", - подчеркнул Зеленский.

Только за 24 апреля российская армия в ходе массированного воздушного удара по украинским городам применила более 200 средств поражения - ракет и ударных дронов, сообщил президент. "Более 100 человек ранены, 12 человек убиты. Мои соболезнования", - написал он. Ранее он прервал свой визит в ЮАР: "Часть программы этого визита отменяю и после встречи с президентом ЮАР немедленно возвращаюсь в Украину".

По сообщению мэра Киева Виталия Кличко, за медицинской помощью уже обратились 77 горожан. "31 пострадавший находится в стационарах больниц. Всего повреждено 12 зданий в результате ночной атаки", - написал Кличко. 25 апреля объявлено в Киеве днем траура.

Между тем министерство обороны России продолжает утверждать, что целью ночного удара были некие военные предприятия. Воздушные российские атаки на украинские города и их гражданские объекты происходят почти ежедневно с начала агрессивной войны РФ против Украины, которая длится уже более трех лет.

ВС ВСУ: РФ ударила по Киеву ракетами KN-23 из КНДР

Воздушные силы ВСУ в утренней сводке в Telegram-канале отчитались о применении Россией в ночь на 24 апреля 145 дронов и 70 ракет типов "Искандер-М"/KN-23, Х-101, "Искандер-К", "Калибр", Х-59/Х-69. Число выпущенных баллистических ракет "Искандер-М" и KN-23 составило 11, семь из них удалось сбить. Источник в ВСУ подтвердил агентству Reuters, что при ударе по Киеву использовалась северокорейская баллистическая ракета KN-23A, известная также как "Хвасон-11A". Именно она попала в жилой дом в Святошинском районе.

Украинский военно-аналитический портал Defense Express ранее написал со ссылкой на источники, что армия РФ ударила по Киеву сразу несколькими ракетами KN-23. Эксперты портала, проанализировав видео падения одной из них на Киев в ночь на четверг, тоже пришли к выводу, что это была KN-23. Ранее такие ракеты применялись в Украине, но падали на землю, не достигнув целей. Теперь "изменения, внесенные в ракету российскими специалистами, очевидно, позволяют врагу активнее применять KN-23", написал Defense Express.

Трамп: Путин услышит призыв прекратить удары по Украине

Президент США Дональд Трамп убежден, что Владимир Путин прислушается к его призыву прекратить удары по Украине, который Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social после ночных ударов ВС РФ по Киеву. "Я недоволен российскими ударами по Киеву. Нет необходимости, очень не вовремя. Владимир, остановись! За неделю погибает по 5000 солдат. Давайте заключим мирную сделку", - написал глава Белого дома.

Уверенность в том, что президент РФ серьезно воспримет его слова, Трамп высказал, отвечая на вопрос журналиста в ходе встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. "Да, уверен," - кратко ответил Трамп представителю СМИ, входя в здание Белого дома в компании Стёре.

По словам американского президента, Россия не является "препятствием на пути к миру" и в нем заинтересованы "оба лидера" (Зеленский и Путин. - Ред.). При этом, по словам Трампа, на позицию Москвы в переговорах влияют цены на энергоресурсы.