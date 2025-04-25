США и ЕС считают Россию долгосрочной угрозой - генсек НАТО

США и их союзники в Европе согласны с тем, что Россия представляет для них долгосрочную угрозу, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. США по-прежнему привержены альянсу, добавил он, пишет DW .

Соединенные Штаты и их европейские союзники едины во мнении, что Россия еще долго будет представлять собой угрозу для государств НАТО. Об этом заявил по окончании переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в четверг, 24 апреля, генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте. "Мы все в НАТО согласны с тем, что Россия представляет долгосрочную угрозу для территории НАТО - для всей евроатлантической территории", - заявил Рютте журналистам. Администрация Трампа по-прежнему привержена НАТО, хотя Вашингтон и уделяет все больше внимания Азиатско-Тихоокеанскому региону, добавил он.

Мнение, что РФ надолго останется угрозой, Марк Рютте обнародовал и 4 апреля - после совещания министров иностранных дел стран НАТО в штаб-квартире организации. "Это совершенно ясно: для всей НАТО Россия является долгосрочной угрозой, даже если этот конфликт (война РФ против Украины. - Ред.) завершится. Не будем наивными относительно России", - сказал тогда Марк Рютте.

НАТО: РФ может развязать войну в космосе

Североатлантический альянс опасается, что в будущем Россия сможет вести войны в космосе, применяя при этом ядерное оружие против спутников. "Нам известны сообщения, что Россия рассматривает возможность размещения ядерного оружия в космосе", - заявил генеральный секретарь НАТО в интервью еженедельнику Welt am Sonntag 12 апреля.

Марк Рютте также отметил, что возможности Москвы в космосе в настоящий момент устарели и не соответствуют уровню развития западных технологий. "Именно поэтому развитие ядерного оружия в космосе - способ для России усилить свой потенциал. Это вызывает серьезную обеспокоенность и означало бы нарушение Договора о космосе от 1967 года ", - сказал Рютте.

В начале апреля генеральный секретарь НАТО в ходе визита в Японию призвал "не быть наивными" и по отношению к Китаю на фоне "ошеломляющего" роста вооруженных сил, повышения трат на оборону и расширения военных возможностей страны. По его словам, Китай, Северная Корея и Россия "проводят совместные учения и активизируют сотрудничество, подрывая глобальную стабильность". Целью своего визита в Японию Рютте назвал расширение мощностей альянса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "США хотят, чтобы НАТО была более вовлечена в происходящее в регионе", - заявил он.