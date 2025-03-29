Болгария объявила о скором запуске проекта для замены российского газа

Министр энергетики Болгарии Жечо Станков анонсировал начало строительства в ближайшие несколько недель «вертикального газового коридора», который позволит ряду европейских стран заместить поставки из России. Об этом сообщает Bloomberg.

Маршрут предполагает прокачку до десяти миллиардов кубометров газа в год, в том числе он позволяет организовать поставку топлива из греческих портов на Украину. В проекте также задействованы Румыния, Венгрия, Словакия и Молдавия.

По оценке болгарских властей, система станет ведущей в регионе после того, как с 1 января 2025 года был остановлен транзит российского газа через Украину. На его создание на своей территории республика выделила почти 350 миллионов долларов в виде госгарантий. Предполагается, что болгарский участок маршрута будет готов в конце следующего года.

Станков отметил, что в настоящее время продолжаются переговоры с Венгрией, Молдавией и Украиной по поводу совместных тендеров на поставку сжиженного природного газа (СПГ). Участникам проекта были бы предпочтительнее долгосрочные контракты, которые обеспечивают диверсификацию рисков и фиксированную стоимость.

После прекращения поставок через Украину российский газ поступает в Европу только в виде СПГ и по одной из ниток «Турецкого потока». В прошлом году по ней прошло около 15 миллиардов кубометров, что сравнимо с верхним технологическим пределом маршрута. «Вертикальный газовый коридор» ориентирован на те же страны, что покупают поставляемый по «Турецкому потоку» газ.