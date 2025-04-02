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Сенатор США выступил с самой длинной речью в истории Сената, критикуя Трампа 25 часов 1 825

В мире
Дата публикации: 02.04.2025
BB.LV
Сенатор США выступил с самой длинной речью в истории Сената, критикуя Трампа 25 часов

Сенатор-демократ Кори Букер во вторник завершил самую длинную речь в истории Сената США, более 25 часов протестуя против действий президента США Дональда Трампа, которые он назвал "неконституционными", пишет LETA со ссылкой на AFP.

Букер произносил речь стоя на ногах в течение 25 часов и 5 минут.

Он побил предыдущий рекорд, установленный в 1957 году демократом из Южной Каролины Стромом Термондом, который говорил 24 часа и 18 минут, чтобы затянуть принятие Закона о гражданских правах.

55-летний Букер, представляющий штат Нью-Джерси, стал четвёртым афроамериканцем, избранным в Сенат.

Хотя целью длительного выступления Букера не было блокировать голосование республиканцев в Сенате, оно стало символом непреклонности демократов.

Букер, также бывший кандидат в президенты США, начал свою речь в понедельник в 19:00 (во вторник в 2:00 по латвийскому времени) и завершил её во вторник в 20:05 (в среду в 3:05 по латвийскому времени).

Он подверг критике радикальную политику сокращения расходов, проводимую Трампом, реализацию которой, по его словам, осуществляет Илон Маск, урезав целые государственные программы без одобрения Конгресса США.

Букер заявил, что агрессивное использование исполнительной власти со стороны Трампа ставит под угрозу американскую демократию.

"Президент Соединённых Штатов всего за 71 день нанёс огромный ущерб безопасности американцев, финансовой стабильности, основам нашей демократии", — сказал сенатор.

Воодушевляя оппонентов Трампа, Букер отметил, что пришёл к выводу: "власть народа сильнее, чем люди у власти".

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(1)
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    2-го апреля

    Его бы энтузиазмом, что ли, канавы копать или стены красить. Ну да. Звездеть-не камушки ворочать 🙄

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