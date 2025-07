Сенатор США выступил с самой длинной речью в истории Сената, критикуя Трампа 25 часов

Букер произносил речь стоя на ногах в течение 25 часов и 5 минут.

Он побил предыдущий рекорд, установленный в 1957 году демократом из Южной Каролины Стромом Термондом, который говорил 24 часа и 18 минут, чтобы затянуть принятие Закона о гражданских правах.

55-летний Букер, представляющий штат Нью-Джерси, стал четвёртым афроамериканцем, избранным в Сенат.

Хотя целью длительного выступления Букера не было блокировать голосование республиканцев в Сенате, оно стало символом непреклонности демократов.

Букер, также бывший кандидат в президенты США, начал свою речь в понедельник в 19:00 (во вторник в 2:00 по латвийскому времени) и завершил её во вторник в 20:05 (в среду в 3:05 по латвийскому времени).

Он подверг критике радикальную политику сокращения расходов, проводимую Трампом, реализацию которой, по его словам, осуществляет Илон Маск, урезав целые государственные программы без одобрения Конгресса США.

Букер заявил, что агрессивное использование исполнительной власти со стороны Трампа ставит под угрозу американскую демократию.

Воодушевляя оппонентов Трампа, Букер отметил, что пришёл к выводу: "власть народа сильнее, чем люди у власти".

I may be tired and a little hoarse, but as I said again and again on the Senate floor, this is a moment where we cannot afford to be silent, when we must speak up.



What’s most clear to me tonight is that this is just the beginning, that Americans across this country, no matter…