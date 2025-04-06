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79-летний Эррол Маск торговал драгоценностями и недвижимостью, а сейчас зауважал Путина 1 901

В мире
Дата публикации: 06.04.2025
BB.LV
Яблоко от яблони недалеко падает.

Яблоко от яблони недалеко падает.

Бывший политик ЮАР застал расцвет апартеида.

Отец Илона Маска заявил, что они с сыном восхищаются Путиным и считают его «примером сильного лидера». Об этом Эррол Маск заявил в интервью Би-Би-Си.

Эррол Маск — инженер, пилот и предприниматель, родился в Южно-Африканской Республике в 1946 году. Он служил в городском совете Претории и стал членом Прогрессивной федеральной партии ЮАР, прежде чем уйти в отставку из-за политических разногласий. Будучи бизнесменом, он работал консультантом по машиностроению. В прошлом он заработал состояние на недвижимости и торговле изумрудами.

В феврале 2024 года в интервью журналисту Такеру Карлсону Путин выразил мнение, что предприниматель Илон Маск — умный человек, который будет поступать так, как считает нужным, и остановить его невозможно. Комментируя работу Маска, в частности его компанию Neuralink (американская нейротехнологическая компания), которая впервые вживила беспроводной чип в мозг человека, Путин подчеркнул, что с ним нужно будет найти общий язык.

«Как семья мы определенно немного восхищаемся господином Путиным. Было бы глупо не восхищаться, потому что он всегда спокоен. Я слушаю его речи – он говорит логичные вещи. Если оценивать его как мужчина мужчину, я не говорю об отношениях между странами и тому подобном, а просто как мужчина мужчину, очень трудно не испытывать восхищение по отношению к господину Путину», – заявил Эррол Маск.

По словам отца Маска, так думает не только он, но и его сын.

«Мы с ним одинаковые, мы все так думаем. Вот эта вся риторика – "не доверяйте этому человеку" – все эти люди пытаются убедить вас в том, что вы не должны доверять словам Путина. В результате часть тебя думает – я не должен доверять этому мужчине. Но с другой стороны, он является примером сильного лидера для меня», – сказал Эррол Маск в интервью.

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(1)
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    6-го апреля

    После этих слов SpaceX можно отправлять на свалку истории. В Европе построят ракеты на энергии взрывающихся пуканов, и это будут довольно хорошие ракеты, и топлива будет довольно много.

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