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Как пройти на улицу Берты Пипини? Рижская дума примет решение о названиях девяти улиц 1 1747

Наша Латвия
Дата публикации: 06.04.2025
LETA
Как пройти на улицу Берты Пипини? Рижская дума примет решение о названиях девяти улиц

Комитет по городскому развитию Рижской думы в понедельник примет решение о названиях девяти улиц, следует из повестки дня заседания комитета.

Дума планирует присвоить официальное название скверу Братьев Ирбишу (Brāļu Irbīšu skvērs) - благоустроенной территории в Чиекуркалнсе между 4-й поперечной линией Чиекуркалнса и 5-й поперечной линией Чиекуркалнса.

В прошлом году эта территория была благоустроена: здесь появились места для сбора гостей, скамейки, сцена на деревянном помосте, зеленые насаждения, проведено расширение существующей детской площадки с развлечениями, подходящими для более взрослых детей. Эта территория была неофициально известна как площадь Чиекуркална.

Название Старая улица Сканстес будет присвоено участку улицы рядом с пересечением улиц Дунтес и Упес, который простирается во внутренний квартал.

Улицей Маргариты Старасте будет назван участок улицы от улицы Баускас до улицы Дигнайяс, параллельной улице Зиепниеккална.

Название Ивандес Кайяс будет дано участку красной линии на Луцавсале за магазином «К-Сенукай».

Улица в Старом городе за бастионом Триангулес от Епископских ворот до Яуниелы будет переименована в улицу Гутенберга и вернется к своему историческому местоположению.

Название улицы Берты Пипини будет присвоено участку между улицей Краста и рекой Даугава, недалеко от съезда с моста Салу.

Участок улицы Аустувес вдоль Даугавы у Южного моста будет переименован в Саулриета крастмала.

Участок проспекта Остас в Межапарке, проходящий вдоль Большой сцены Межапарка, будет переименован в проспект Люции Гаруты.

Участок улицы Кандавас между Юрмалас Гатве и Ботаническим садом Латвийского университета будет переименован в улицу Яна Штейнгауэра.

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#рига #переименование улиц
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Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    6-го апреля

    Памятники разрушены, улицы переименованы, ух, и ЗАЖИВЕМ!

    19
    1

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