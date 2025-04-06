Похвастаться пока нечем... Эксперт Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис в социальных сетях привел данные об уровне ВВП среди стран ЕС по паритету покупательской способности в процентах по отношению к среднему уровню ЕС. Если взять средний уровень за 100%, то тогда самый высокий показатель уровня ВВП у Люксембурга - 241%! На втором месте Ирландия - 211%, тройку лидеров замыкают Нидерланды - 135%.

Увы, Латвия снова на третьем месте с конца - 71%! Хуже только у Греции - 70% и Болгарии - 66%. Опять-таки наши соседи впереди - показатель Эстонии 79%, а Литва ушла в отрыв с 87 процентами. Кстати, Литва заметно опережает нас и эстонцев и по объему накопленных инвестиций! И пока ничто не указывает на то, что Латвия может в ближайшее время догнать остальные страны Балтии.