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Стабильно отстающие... Эксперт подвел итоги развития Латвии 1 1946

Наша Латвия
Дата публикации: 06.04.2025
BB.LV
Фото - данные Eurostat

Фото - данные Eurostat

Наша страна сильно отстает и по объему накопленных инвестиций.

Похвастаться пока нечем... Эксперт Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис в социальных сетях привел данные об уровне ВВП среди стран ЕС по паритету покупательской способности в процентах по отношению к среднему уровню ЕС. Если взять средний уровень за 100%, то тогда самый высокий показатель уровня ВВП у Люксембурга - 241%! На втором месте Ирландия - 211%, тройку лидеров замыкают Нидерланды - 135%.

Увы, Латвия снова на третьем месте с конца - 71%! Хуже только у Греции - 70% и Болгарии - 66%. Опять-таки наши соседи впереди - показатель Эстонии 79%, а Литва ушла в отрыв с 87 процентами. Кстати, Литва заметно опережает нас и эстонцев и по объему накопленных инвестиций! И пока ничто не указывает на то, что Латвия может в ближайшее время догнать остальные страны Балтии.

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Эдуард Эльдаров
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(1)
  • Д
    Дед
    6-го апреля

    Что вы такое пишите, в Латвии через 10 лет независимости будет жизнь, как в Финляндии! Прошло 30 лет, а нас обогнали все, даже Польша и Украина.

    48
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