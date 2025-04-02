Забросаем врагов шпротами! Латвийский пищепром предлагает вместо консервов делать… мины

Жителей нашей страны часто поражает некомпетентность латвийских политиков и чиновников. Достаточно вспомнить эпопею с Rail Baltic или убыточные полеты airBaltic. Но считается, что вот наши предприниматели — народ знающий, только им вставляют палки в колеса те самые политики и бюрократы.

Тем удивительнее было услышать нечто "из ряда вон" от президента Латвийской конфедерации работодателей (LDDK), члена совета Федерации пищевой промышленности Андриса Бите, высказавшегося на телеканале TV24.

В воздухе пахнет если не войной, то истерией по ее поводу. В такую пору обычно заводят разговор о необходимости мобилизовать промышленность, перевести ее на военные рельсы, ковать победу в тылу и т. п. В связи с этим Бите и заявил, что наши предприниматели должны уметь адаптироваться, перепрофилироваться и производить продукцию, необходимую для военных нужд.

Так, Бите допускает, что его рыбоперерабатывающее предприятие могло бы производить… мины.

Они же ведь похожи…

"Людям, особенно тем, кто находится вне военной индустрии, кажется, что военная промышленность — это танки, пушки, дроны, средства связи, но на самом деле ситуация гораздо шире, поле возможностей намного больше, — сказал Бите и продолжил. — Часто люди из мирных отраслей даже не подозревают, что их продукция и технологии могут быть применены для военных нужд. Мы, например, производим консервные банки — большие, маленькие, из разных материалов. И когда я вижу, как выглядят, например, противотанковые мины, я задумываюсь, что внешне они похожи на консервные банки, и, следовательно, это то, что мы могли бы делать".

Андрис Бите считает, что важно, чтобы со стороны системы обороны был кто–то, кто мог бы направить предпринимателей, указав, в каком направлении работать. "Латвия — маленькая страна, мы все знаем, какие компании здесь работают, что эти компании могут делать. Возможно, гораздо больше людей увидело бы возможности".

…Нет, я с детства отлично помню, что мина похожа на большую консервную банку, внутри которой — селедка. Но это все, что я знал о минах до сих пор, поэтому не возьму на себя смелость давать советы о том, как нам реорганизовать промышленность для военных нужд. Но мне кажется, что штамповать листы железа толщиной 0,3 мм и, скажем, 3 мм — это большая разница. Для этого нужно совершенно другое оборудование со всеми вытекающими финансовыми последствиями.

И при чем тут железо? Многие виды мин, в частности противопехотных, которые стали модными у нас в последнее время, после того, как Латвия решила выйти из Оттавской конвенции об их неиспользовании, делаются из разных видов пластика. Как, например, ПМН — противопехотная мина made in USSR. Название расшифровывается как "противопехотная мина нажимная". Шуточная солдатская расшифровка названия "принесите мне ноги". Хотя актуальнее было бы "уноси ноги из нашей Латвии".

А еще они прыгают

Мины делают даже из дерева и фанеры. Но это уже в "Латвияс финиерис". Или в любой школьный класс на урок труда, где детишки мастерят скворечники — тут еще плюс патриотическая воспитательная начинка.

Мины делают отнюдь не только в форме консервной банки. Они бывают прямоугольные, цилиндрические. Как, например вот эта made in USA — мина M2 противопехотная выпрыгивающая осколочного действия нажимная/натяжная. Мины бывают разного назначения и типа. Так, по способу нанесения повреждений противопехотные мины делятся на три типа: фугасные, осколочные и кумулятивные.

Так что вы уж там у себя на фабрике определитесь, что будете выпускать и зачем.

С другой стороны, шпроты в наших магазинах стоят уже так дорого, а покупательная способность населения падает так стремительно, что скоро мы сможет обстреливать неприятеля запасами нереализованной продукции. Если смастерить небольшую катапульту в виде рогатки и стрельнуть банкой шпрот или кильки в лоб неприятелю, то мало ему точно не покажется. Добавки не попросит.

Или, классика — шпроты можно использовать для засады как приманку.

Павел КИРИЛЛОВ.