Издание Axios рассказывает: «Последнее предложение» Трампа о мире требует от Украины признания российского контроля над частью территории.

США ожидают, что сегодня Украина ответит на предложение о мире, которое включает признание США Крыма частью России и неофициальное признание российского контроля почти над всеми территориями, занятыми после февраля 2022 года, сообщили Axios источники, непосредственно знакомые с этим предложением.

В одностраничном документе, который США представили украинским чиновникам в Париже на прошлой неделе, говорится, что это «окончательное предложение» президента Трампа. Белый дом настаивает, что он готов уйти, если стороны не заключат сделку в ближайшее время.

Предложение Трампа потребует серьезных уступок от президента Украины Владимира Зеленского, который ранее не признал аннексию Россией Крыма и частей четырех областей на востоке Украины.

И хотя президент России Владимир Путин, как сообщается, предложил заморозить нынешние линии фронта, чтобы достичь соглашения, ранее он отверг другие элементы американской концепции, такие как европейские миротворческие силы на территории Украины.

Источник, близкий к украинскому правительству, сообщил, что Киев считает это предложение крайне предвзятым по отношению к Украине: «В предложении очень четко сказано, какие ощутимые выгоды получит Россия, но лишь смутно и в общих чертах сказано, что получит Украина».

Что в соответствии с предложением Трампа получит Россия:

«Де-юре» признание США российского контроля над Крымом. «Де-факто» признание завоевания Россией почти всей Луганской области и частей Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Обещание, что Украина не станет членом НАТО. В тексте отмечается, что Украина может стать частью Евросоюза. Отмена санкций, введенных с 2014 года. Расширение экономического сотрудничества с США, особенно в энергетическом и промышленном секторах.

Что в соответствии с предложением Трампа получит Украина:

«Надежную гарантию безопасности» с участием специальной группы европейских стран, а также, возможно, единомышленников из неевропейских стран. Документ расплывчат по части того, как будет функционировать эта миротворческая операция, и не упоминает об участии США. Возвращение небольшой части Харьковской области, занятой Россией. Беспрепятственный проход через реку Днепр, которая проходит вдоль линии фронта в некоторых частях южной Украины. Компенсации и помощь в восстановлении, хотя в документе не сказано, откуда будут взяты средства.

Другие элементы плана:

— Запорожская атомная электростанция, крупнейший объект подобного рода в Европе, будет считаться украинской территорией, но эксплуатироваться США, а электроэнергия будет поставляться как на Украину, так и в Россию.

— В документе упоминается соглашение между США и Украиной о поставках полезных ископаемых, которое, по словам Трампа, будет подписано в четверг.

План был составлен после того, как на прошлой неделе посланник Трампа Стив Уиткофф более четырех часов встречался с Путиным.

После того как план был представлен, Путин предложил приостановить российское продвижение на нынешней линии фронта в рамках потенциальной сделки, сообщает FT.

На данный момент это самый крупный жест со стороны Путина, свидетельствующий о его готовности заключить мир, но европейские чиновники по-прежнему настроены скептически.

Уиткофф отправится в Москву в конце этой недели для четвертой встречи с Путиным, объявил Белый дом во вторник.

Однако ожидается, что спецпосланник Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио пропустят сегодняшние переговоры в Лондоне с участием американских, украинских, французских, немецких и британских чиновников. Ранее оба планировали принять в них участие. Вместо них американскую делегацию возглавит посланник по Украине Кит Келлог. Ожидается, что американское предложение станет частью дискуссий.

Американский чиновник, участвовавший в обсуждении, сказал, что Рубио и Уиткофф работали вместе, «чтобы разработать рамки, которые приблизят нас к прекращению войны».

Однако он сказал, что за последние 24 часа со стороны украинцев появились признаки того, что во время сегодняшней встречи в Лондоне они хотели бы обсудить 30-дневное прекращение огня, а не мирный план Трампа.