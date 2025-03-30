Германия разрешила иностранцам получать специальную "карту шансов" для поиска работы. Она позволяет приехать в ФРГ на год. Пока этим шансом воспользовались более 430 россиян. Что надо знать о Chancenkarte - в тексте DW.

С 1 июня 2024 года граждане стран, не входящих в Евросоюз, могут получить так называемую "карту шансов" (Chancenkarte) для переезда в Германию. Она позволяет приехать в страну на год, чтобы искать работу.

Как получить карту шансов

Минимальные условия для получения карты - знание немецкого языка на уровне А1 (базовый) или английского на уровне В2 (продвинутый), а также высшее или двухлетнее профессиональное образование.

Но выполнения этих условий может оказаться недостаточно. Если диплом о высшем образовании не признан в базе Anabin как равнозначный немецкому, или имеется только профессионально-техническое образование, то претенденту на карту необходимо набрать как минимум шесть баллов по специальной системе. Они начисляются за образование, профессиональный опыт, знание немецкого и английского, опыт проживания в Германии и даже возраст. Например, у специалистов младше 35 лет будет фора - им начислят сразу два дополнительных балла. Один балл получат соискатели в возрасте от 35 до 40 лет.

Кроме того, получить "карту шансов" можно, лишь доказав свою финансовую состоятельность. Для этого на специальный замороженный банковский счет надо положить сумму, которой будет достаточно для проживания в ФРГ в течение года или, например, найти работу на полставки (до 20 часов в неделю).

По данным опроса Института немецкой экономики (IW), которые приводит издание Handelsblatt, из 2000 опрошенных компаний в ФРГ 38% планируют уменьшить численность персонала уже в 2025 году. А согласно февральскому опросу Института экономических исследований ifo, проблема нехватки кадров сейчас актуальна для 28% немецких компаний. Всего несколькими месяцами ранее этот показатель почти достигал трети.

Впрочем, эта тенденция актуальна не для всех отраслей в Германии. Например, рассказали DW в Nemusli Consult, особенно легко дела с поиском работы в стране обстоят для IT-специалистов.

Иммигранты нарасхват

Россиянка Анастасия говорит, что и в ее профессиональной сфере кризиса сейчас нет, а сама она за несколько месяцев в ФРГ получила уже несколько приглашений на собеседования.

При этом девушка указывает на еще один недостаток "карты шансов". Ее обладатель не может приступить к полноценной работе в Германии сразу после того, как получит предложение от работодателя. Для этого требуется сначала сменить свой статус на территории страны, а это, по ее словам, может занять до нескольких месяцев.

После приезда в ФРГ Анастасия продолжает искать работу и пока живет у друзей в одном из городов на севере страны. Она не жалеет о своем решении, но говорит, что при другом развитии событий могла бы рассмотреть и альтернативные способы переезда: "Хороший вопрос, переехала ли бы я, если бы мне не было, где жить. <…> Наверное, в текущей финансовой ситуации я бы не была на это готова, потому что моих запасов еще и на это (аренду жилья. - Ред.) не хватило. Поэтому, возможно, я бы сначала обзавелась какой-то удаленной работой, по которой можно было бы переехать. Или получила бы Chancenkarte, но не переезжала бы по ней сразу, как это делают некоторые".