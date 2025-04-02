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Наборы для выживания на случай войны: за и против 1 776

В мире
Дата публикации: 02.04.2025
Euronews
Наборы для выживания на случай войны: за и против

Логично ли готовиться к худшему или это создаёт атмосферу страха? Презентация Еврокомиссией набора для выживания на случай войны вызвало споры.

В набор для выживания, рекомендованный Европейской комиссией, входит следующее: вода, еда, аптечка первой помощи, фонарик, спички и зажигалка на случай отключения электричества, зарядное устройство и внешний аккумулятор для телефона, радиоприемник с запасными батарейками, ксерокопии документов, удостоверяющих личность, наличные и настольные игры, чтобы скоротать время.

Эта инициатива не единична. Страны, расположенные ближе к России, похоже, подготовились лучше: Финляндия и Латвия опубликовали онлайн-руководство по подготовке граждан к кризисам, а эстонские домохозяйства получили обновленное пособие.

В Швеции руководство по выживанию "В случае кризиса или войны" было переиздано и распространено среди домохозяйств в конце 2024 года. В нём объясняется, как укрыться во время воздушного налета и как создать запасы еды и воды.

В январе министр обороны Польши заверил, что к концу года каждое домохозяйство получит руководство по выживанию. А МВД страны уточнило, что каждый гражданин должен быть готов прожить 72 часа без помощи государства.

Анна-Майя Хенрикссон, финский евродепутат группы "Обновление Европы" говорит:

"Все может случиться, и в Финляндии, откуда я родом, мы всегда привыкли так думать. Поэтому, я думаю, люди не считают, что это страшно. Я думаю, что наоборот. Потому что, когда вы подготовлены, вы также знаете, что справитесь с любой ситуацией, которая возникнет".

Однако презентация набора мер противодействия Еврокомиссией подверглась критике. Ультраправая группа "Патриоты за Европу" Европарламента обвинила Брюссель в создании атмосферы страха. Член этой группы, депутат из Венгрии Кинга Гал заявила:

"Предложение Европейской комиссии я бы расценила в некотором роде как военную истерию. Оно создает панику, оно создает страх, и это ничему не помогает, потому что у нас нет войны в Европейском союзе, и я надеюсь, что её не будет вообще".

А представители Испании в Европарламенте в свою очередь, заявили, что Евросоюз работает на благо мира, но что логично готовиться к худшему сценарию - войне.

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#гражданская оборона
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Оставить комментарий

(1)
  • ТТ
    Тим Тим
    2-го апреля

    Ну,да,снйчам домино и монополию сметут с прилавков,хватить пугать народ,ушлёпки,не нужны Вы агрессору,а начнёте первыми,то-горке радиоактивного пепла фанарик не нужен

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