По данным Росстата, естественная убыль населения страны в 2024 году составила 596,2 тысячи человек. Годом раньше она была меньше примерно на 100 тысяч, то есть потери увеличились более чем на 20%. Число родившихся детей сократилось до 1,222 млн с 1,265 млн. А количество умерших (в том числе от старости) выросло до 1,819 млн с 1,760 млн человек. И теперь в России на начало 2025 года, по данным все того же Росстата, проживают 146,028 млн человек (это вместе с мигрантами). А еще год назад было 146,206 млн. То есть почти четверть миллиона как корова языком слизала.

Самый сильный спад рождаемости в 16% отмечен в Еврейской автономной области (где евреев по переписи 2021 года — 837 человек, или 0,6% от общей численности населения) и в Калмыкии (доля калмыков — около 60%), где спад достиг 12%. А на Алтае (русских — 93,9%, алтайцев — 0,07%) — спад 10%. Получается, не в национальных составах причина?

Однако на Северном Кавказе все иначе, там рост рождаемости зафиксирован повсеместно — в Адыгее и Дагестане, Ингушетии и Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Чечне. Но на Южном Кавказе рождаемость за три десятилетия упала вдвое и более — и в христианских Армении и Грузии, и в преимущественно мусульманском Азербайджане. Не хватает для сравнения только солнцепоклонников и язычников.

Владимир Путин назвал вопрос демографии одним из ключевых в России. «У нас количество женщин в детородном возрасте сократилось на 30%. Девочки нужны, девушки, — сказал глава государства. — Если мы хотим сохраниться как этнос — ну или как этносы, населяющие Россию, — должны быть как минимум два ребенка. А чтобы расширяться, развиваться, нужны хотя бы три». Но в России нынче насчитывается всего-навсего 2,3 миллиона «трехдетных» семей — лишь 8% от всех супружеских пар, имеющихся по записям ЗАГС в стране. Зато в «фертильных» возрастных категориях бездетными остаются до 14% женщин, и их доля растет.

«Мы живем в самой большой стране мира, — цитируют СМИ кремлевского пресс-секретаря Дмитрия Пескова. — А нас каждый год становится меньше, и средний коэффициент рождаемости находится на страшно низком уровне — 1,4. Для будущего нации такая рождаемость — катастрофа».

Борьбу с низкой рождаемостью объявили в 2006 году, когда она упала до восьми-девяти детей на 1 тысячу человек — стала одной из самых низких в мире. Более 60% российских семей стали ограничиваться одним ребенком. Срочно созданная программа выплаты материнского капитала изменила ситуацию: уже в 2007-2009-м рождаемость в России повысилась на 200-300 тысяч детей в год. Для сравнения: если в 2006-м появились на свет 1 479 637 детей, то в 2014-м — уже 1 942 683. В общей сложности, по выражению демографа профессора Александра Синельникова, Россия за счет закона о материнском капитале выросла по населению на 5 млн человек — «на целый Санкт-Петербург».

Увы, эффект оказался краткосрочным. Вскоре цифры снова пошли вниз, и ныне рождаемость опустилась ниже уровня 2006 года. Хотя государственных денег на программу материнского капитала выделяется больше: в 2010-м их было 97 млрд, а в 2023-м — 456 млрд рублей.

Тот же профессор Синельников объясняет: «Сначала эффект маткапитала был очень сильным, поскольку стал практически единственным способом улучшить жилищные условия для небогатых жителей сельской местности. Теперь же в деревнях вопрос с наследниками решили, а в городах сумма в несколько сотен тысяч мало ценится». И действительно, на 2024 год, даже по скромным оценкам, сумма маткапитала покрывала лишь 13% от средней стоимости самой маленькой квартиры. В Москве, например, на этот «капитал» можно купить всего 2,2 кв. метра жилья, а в Санкт-Петербурге — менее 3 кв. метров.

А ребенку даже по госнормативам их требуется 18. Но главный просчет в другом: временные бонусы всегда и везде дают временные результаты, а потом перестают действовать.

В Японии, например, меры поощрения рождаемости начали применяться с 1990-х. Пробовали многое: введение отпуска по уходу за ребенком, повышение доступности детсадов, субсидии, выплаты за рождение третьего и последующих детей. Результаты: в 2005-м рождаемость в стране составляла 1,26 на женщину, к 2015-му выросла до 1,45, однако к 2022-му снова упала до 1,26.

В Венгрии в 2010 году уровень рождаемости снизился до 1,25 ребенка на женщину, после чего государство ввело субсидии для семейных на покупку жилья (уже воспользовались 250 тысяч), кредиты с низкой процентной ставкой, списание части долгов и многое другое. В прошлом году женщин, родивших детей до 30 лет, на всю жизнь освободили от уплаты подоходного налога. Также от него освобождены оба родителя четырех и более детей, и расходы на поддержку семей достигли 3% ВВП с перспективой роста до 5%. В результате уровень рождаемости вырос до 1,6 ребенка на женщину. Но в первом полугодии 2024-го в стране появилось на свет на 14% меньше детей, чем в тот же период 2021 года, когда рождаемость показывала свой максимум. Объяснить причины спада никто не может... В Польше программа «Семья 500+» предусматривает единовременные выплаты семьям с детьми, более выгодные условия покупки жилья и другие льготы. И уровень рождаемости сначала вырос, но затем снова снизился. В куда более финансово благополучных скандинавских странах власти 10 лет поднимали рождаемость льготами и выплатами, но теперь тамошний слабый пол практически вернулся к прежним показателям: 1,6 ребенка на женщину в Дании, 1,5 — в Швеции, 1,4 — в Норвегии. В Италии и Испании — странах, считающихся относительно консервативными и религиозными, — показатели еще хуже: 1,3 и 1,2.

Из европейских стран порадовать может Франция, демонстрирующая показатель в 1,8 ребенка на женщину. Эксперты пытаются объяснить это государственными выплатами, которые начинаются со второго ребенка, а при трех и более детях увеличиваются, и к ним добавляются различные льготы. Но есть и другой фактор: уже много лет Франция превращается в мультинациональное государство. Последние исследования свидетельствуют, что около 60% нынешних новорожденных в Париже имеют черную кожу или смешанную кровь, в то время как доля «белых детей» составляет 40%. Но французский закон запрещает собирать информацию о расе жителей страны: все граждане — французы...

В российской (советской) «демографической истории» есть примеры, которые можно назвать похожими. Например, Баку, который в 1980-х считался одним из самых многонациональных городов СССР. Здесь проживали представители 72 национальностей. Все они жили «вперемешку», и рождаемость в тот период составляла 25,2 ребенка на 1 тысячу человек населения. Но теперь столица Азербайджана стала куда более мононациональным городом, и рождаемость здесь снизилась до 11,2 ребенка на 1 тысячу человек населения (данные 2024 года).

Нынешняя ситуация в российских городах отличается от прежней в том числе тем, что национальные меньшинства уже не живут «вперемешку» с коренным населением, а предпочитают селиться компактно, «среди своих». Это негативно отражается и на состоянии правопорядка в городах и поселках с большим количеством трудовых мигрантов и даже «новых россиян» — приехавших из южных республик на ПМЖ и уже получивших российские паспорта. Не живут в наших городах «вперемешку» и семьи с разным количеством детей, хотя многодетные могли бы показать хороший пример соседям. Однако в нынешних человейниках, состоящих преимущественно из «однушек» и «двушек», семью с тремя-четырьмя детьми даже поселить некуда: четырехкомнатные квартиры стали редкостью. Хотя при нынешней российской статистике прибавлений многодетных семей всего-то в 250 тысяч ежегодно страна вполне в состоянии обеспечить приличным жильем собственное «демографическое будущее». Тем более что уже построенных, но не выкупленных и пустующих квартир в России более чем хватает — больше 71 млн кв. метров.

В соседней Финляндии решают вопрос с прибавлением потомства, предоставляя семьям с детьми социальное жилье. Квартиры в таких домах ничем не отличаются от прочего жилья, но платить за них надо в два-три раза меньше, чем за арендованные на коммерческом рынке. В России такой опыт решили использовать в Ульяновской области и Башкортостане. Может быть, это поможет? В Госдуме уже внесен для рассмотрения законопроект об изменениях в Жилищный кодекс с перспективой принудительной консервации невыкупленных домов. Поскольку, если собственники покидают и перестают содержать свое имущество, существует риск нарушения теплового контура дома и, как следствие, прорывов систем тепло- и водоснабжения. Кроме того, по мнению депутатов, пустующие квартиры нередко становятся пристанищем для асоциальных личностей, что угрожает здоровью и безопасности жильцов.