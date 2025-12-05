Гражданская инициатива «Объединенные против фашизма» организовала в нескольких больших городах Хорватии, таких как Загреб, Риека, Задар и Пула, протестные шествия против фашизации общества.

Участники шествий выступили против нетерпимости, пересмотра количества жертв преступлений усташей в период Второй мировой войны и использования усташского приветствия «За дом готовы!».

Шествие организовано после серии атак на организации и институты, представляющие сербское меньшинство в Хорватии.

В ходе мероприятий в Реке и Задре произошли инциденты. Полиция арестовала 11 человек, подозреваемых в причастности к происшествиям. Теперь органы правопорядка занимаются «анализом символики протестных акций».

На следующий день несколько хорватских официальных лиц заявило, что протесты инициативы «Объединенные против фашизма» на самом деле направлены против государства, а это доказывает «присутствие символики бывшей Югославии и транспаранты, написанные на кириллице».

Министр обороны Хорватии Иван Анушич на в ходе встречи министров обороны государств-членов ЕС охарактеризовал шествия как «проюгославские». По его словам, к такому выводу он пришел на основании анализа лозунгов, выставленных на транспарантах. Хорватского министра особо насторожило то, что часть из них был на кириллице.

В Хорватии кириллицу использовали с XII столетия. Во время османских завоеваний на кириллице велась переписка с османскими чиновниками. В начале XVI века появилось первое печатное издание хорватской кириллицы — католическая молитвенная книга (Венеция, 1512). В начале XVI века при дворе венгерско-хорватского короля Маттаса Корвина использовалась кириллица для переписки.

Но в 1914 году хорватский парламент запретил кириллицу в Хорватии. В фашистском Независимом государстве Хорватия действовал закон, запрещающий использование кириллицы в публичном и частном секторе.