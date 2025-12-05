Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Хорватская полиция применила силу против антифашистских демонстраций 0 265

В мире
Дата публикации: 05.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Хорватские силовики шутить не любят.

Хорватские силовики шутить не любят.

Власти возмутило «присутствие символики бывшей Югославии и транспаранты, написанные на кириллице».

Гражданская инициатива «Объединенные против фашизма» организовала в нескольких больших городах Хорватии, таких как Загреб, Риека, Задар и Пула, протестные шествия против фашизации общества.

Участники шествий выступили против нетерпимости, пересмотра количества жертв преступлений усташей в период Второй мировой войны и использования усташского приветствия «За дом готовы!».

Шествие организовано после серии атак на организации и институты, представляющие сербское меньшинство в Хорватии.

В ходе мероприятий в Реке и Задре произошли инциденты. Полиция арестовала 11 человек, подозреваемых в причастности к происшествиям. Теперь органы правопорядка занимаются «анализом символики протестных акций».

На следующий день несколько хорватских официальных лиц заявило, что протесты инициативы «Объединенные против фашизма» на самом деле направлены против государства, а это доказывает «присутствие символики бывшей Югославии и транспаранты, написанные на кириллице».

Министр обороны Хорватии Иван Анушич на в ходе встречи министров обороны государств-членов ЕС охарактеризовал шествия как «проюгославские». По его словам, к такому выводу он пришел на основании анализа лозунгов, выставленных на транспарантах. Хорватского министра особо насторожило то, что часть из них был на кириллице.

В Хорватии кириллицу использовали с XII столетия. Во время османских завоеваний на кириллице велась переписка с османскими чиновниками. В начале XVI века появилось первое печатное издание хорватской кириллицы — католическая молитвенная книга (Венеция, 1512). В начале XVI века при дворе венгерско-хорватского короля Маттаса Корвина использовалась кириллица для переписки.

Но в 1914 году хорватский парламент запретил кириллицу в Хорватии. В фашистском Независимом государстве Хорватия действовал закон, запрещающий использование кириллицы в публичном и частном секторе.

Читайте нас также:
#история #полиция #протесты #символика #национализм #хорватия #фашизм #акции протеста
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Нарвский пенсионер заплыл в Россию на 50 метров и 40 секунд. Что было потом?
Изображение к статье: Литва: лидер партии правящей коалиции признан виновным в антисемитизме
Изображение к статье: НАТО перенесет в США штаб по обороне Северной Европы
Изображение к статье: Понтифик встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сразу видно: как на этапе собеседования вычислить токсичный коллектив
Люблю!
Изображение к статье: Кислая польза: 7 научных фактов о воде с лимоном
Люблю!
Изображение к статье: В пустую палату со своим матрасом? Деньги на ремонт онкоцентра есть, на оборудование - нет
Наша Латвия
Изображение к статье: Все новые правила поездок по Европе в 2025: погранконтроль, налоги для туристов и контроль поведения
В мире
Изображение к статье: Как удалить гуашь с одежды?
Дом и сад
Изображение к статье: Денвер, где устроились эмигранты. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Сразу видно: как на этапе собеседования вычислить токсичный коллектив
Люблю!
Изображение к статье: Кислая польза: 7 научных фактов о воде с лимоном
Люблю!
Изображение к статье: В пустую палату со своим матрасом? Деньги на ремонт онкоцентра есть, на оборудование - нет
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео