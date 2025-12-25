Если пару лет назад Covid-19 вызывал страх, то сейчас часть из нас даже не замечает, когда переносит его, пишет LA.LV. Как отличить заболевание ковидом от обычной простуды?

«Современный Covid-19 стал очень слабым, его нельзя сравнивать с тем ковидом, с которым мы познакомились вначале и каким он себя проявлял. Первые варианты вируса вызывали выраженные поражения легких, сейчас в большинстве случаев ковидная инфекция не представляет угрозы для молодых и здоровых людей — в отличие от первых разновидностей, когда молодые люди умирали от поражений легких. Сейчас его можно приравнять к другим обычным вирусам, единственное отличие в том, что он по-прежнему может затрагивать группы риска — пожилых людей и тех, кто в повседневной жизни живет с хроническими заболеваниями. Ковид все еще может вызывать тромбоз, инфаркт, инсульт, чего не делает обычный грипп», — рассказала в программе TV24 «Отвечает врач» пульмонолог Скридской клиники сердца Диана Эргле.

Говоря о ковиде, невозможно не вспомнить о вакцинации, которая вызвала серьезный раскол в обществе. Так, совсем недавно сообщалось, что у взрослых, получивших как минимум одну дозу вакцины против Covid-19, риск смерти ниже независимо от причины, показало новое исследование, проведенное во Франции.

У людей, получивших хотя бы одну дозу мРНК-вакцины против Covid-19, риск смертности от любых причин был ниже по сравнению с невакцинированными.

Результаты показывают, что эти вакцины, вопреки опасениям о возможном повышении долгосрочных рисков, связаны со снижением смертности в течение четырехлетнего периода — начиная с пика вакцинации в 2021 году.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), к февралю 2023 года в Европейском союзе было введено более 976 миллионов доз вакцин против Covid-19, а с тех пор программы продолжались с десятками миллионов дополнительных бустерных доз в каждом сезоне.

В исследовании, в котором были проанализированы данные 28 миллионов взрослых французов в возрасте от 18 до 59 лет, было установлено, что у вакцинированных лиц риск смерти от тяжелой формы Covid-19 был на 74% ниже, а общий риск смертности — на 25% ниже.

Исследователи отметили, что более низкий риск смертности частично объясняется сильной защитой от тяжелого течения заболевания — вакцинированные взрослые значительно реже умирали от инфекции. Также было допущено, что меньшее число осложнений, связанных с длительным ковидом, могло способствовать снижению общей смертности.

Исследование провела «Epi-Phare» — группа научных интересов, находящаяся под надзором Национального агентства по безопасности лекарственных средств и товаров медицинского назначения Франции (ANSM) и Национального фонда медицинского страхования Франции. Команда пришла к выводу, что причинно-следственная связь между мРНК-вакцинацией и избыточной долгосрочной смертностью теперь представляется крайне маловероятной.

С использованием данных Национальной системы медицинских данных Франции в исследование были включены 22,7 миллиона человек, вакцинированных в период с мая по октябрь 2021 года, и 5,9 миллиона невакцинированных лиц по состоянию на 1 ноября 2021 года; за ними наблюдали в среднем 45 месяцев.

Это исследование является крупнейшим на сегодняшний день анализом долгосрочной безопасности мРНК-вакцин против Covid-19 в общей взрослой популяции.

Участники были не старше 59 лет, поэтому выводы напрямую не относятся к пожилым людям, у которых риск Covid-19 наиболее высок.

За четыре года наблюдения среди вакцинированных было зарегистрировано 98 429 смертей от всех причин (0,4%), по сравнению с 32 662 случаями (0,6%) среди невакцинированных.

Авторы сообщили, что не было выявлено роста смертности от рака, сердечно-сосудистых заболеваний, несчастных случаев или каких-либо других значимых причин; по каждой категории показатели смертности у вакцинированных были такими же или ниже, чем у тех, кто остался невакцинированным.

LA.LV