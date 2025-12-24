Baltijas balss logotype
Международные силы не будут заниматься разоружением ХАМАСа 1 226

В мире
Дата публикации: 24.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Палестинская группировка сохраняет серьезный боевой потенциал.

Палестинская группировка сохраняет серьезный боевой потенциал.

Израильский премьер не прочь ударить по Ирану как спонсору терроризма.

Одной из главных тем предстоящего визита в США премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и его переговоров с президентом США Дональдом Трампом станет переход к реализации второго этапа соглашения в Газе.

Этот этап предусматривает разоружение ХАМАСа, с чем Израиль увязывает возобновление вывода войск из сектора. Предполагалось, что задача будет возложена на международные силы, что, во многом, объясняет нежелание государств к ним присоединяться.

Однако официальные источники в Египте сообщили ливанскому изданию "Аль-Ахбар", что в ходе прошедших в последние дни дискуссий с американскими представителями достигнуто предварительное соглашение, что международные силы не будут заниматься разоружением группировки.

По их словам, будет создан внутрипалестинский механизм передачи оружия. Напомним, что ранее глава политбюро ХАМАСа Халиль аль-Хайя заявлял: группировка будет готова передать оружие только палестинскому государству.

Источники сообщили, что администрация США оказывает на Израиль жесткое давление, чтобы составить соблюдать договор. "В этих условиях, а также учитывая, что ХАМАС придерживается прекращения огня, израильские угрозы никого не убеждают", – утверждают они.

Ранее телеканал NBC сообщил, что на фоне растущих опасений по поводу наращивания Ираном производства баллистических ракет, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу на встрече с президентом США Дональдом Трампом представит новый план атаки на Исламскую республику. Об этом NBC сообщил источник, знакомый с этим планом, и четверо бывших американских чиновников.

Израильские официальные лица считают, что Иран восстанавливает объекты, связанные с производством баллистических ракет, и ремонтирует системы ПВО, поврежденные в ходе ударов в июне 2025 года. Хотя ядерная программа остается серьезной проблемой для Израиля, восстановление ракетного потенциала Ирана израильское руководство считает более явной угрозой.

#Иран #США #терроризм #Израиль #вооружение #Дональд Трамп #Палестина #Хамас #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Е
    Ехидный
    24-го декабря

    а на фига тогда они там нужны ???

    3
    2

Видео