Будут стрелять по россиянам в погонах и сбивать их самолеты: главный эстонский дипломат предупредил Путина 7 3383

В мире
Дата публикации: 24.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Будут стрелять по россиянам в погонах и сбивать их самолеты: главный эстонский дипломат предупредил Путина
ФОТО: пресс-фото

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заверил, что Эстония готова к решительному ответу на потенциальную агрессию России и в Москве не должны иметь сомнений по этому поводу. Его слова в общении с польскими СМИ приводит RMF24.

Тсахкна отметил, что эстонские службы внимательно следят за ситуацией в приграничье, особенно возле города Нарва, который считается первой вероятной целью России в случае агрессии.

"Скажу прямо: если "маленькие зеленые человечки" когда-нибудь перейдут нашу границу – мы будем по ним стрелять. Последствия будут такими, здесь не о чем говорить. Если Россия не будет уверена, что мы действительно отреагируем – они могут испытать нас", – отметил глава МИД Эстонии.

Он добавил, что то же самое касается нарушения воздушного пространства Эстонии российскими истребителями, напомнив об инциденте 19 сентября.

"Если мы увидим, что российские истребители представляют угрозу для нашей безопасности – мы будем их сбивать. Это – красная линия, и Путин должен это помнить. Он должен знать, что это – территория НАТО, и последствия агрессии не останутся безнаказанными", – подчеркнул Тсахкна.

Также министр подчеркнул, что Европа "абсолютно не может верить Путину", и особенно это касается стран, которые имеют общую границу с Россией.

#Путин #НАТО #Эстония #граница #безопасность #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(7)
  • З
    Злой
    25-го декабря

    Давно от эстонцев такие смешные анекдоты не слышал, спасибо, т.н. дипломат, смешно, шутка удалась!

    21
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    25-го декабря

    Многие дела нашего многонационального народа будут оплёваны. Прежде всего за рубежом, да и в нашей стране тоже. Сионизм, рвущийся к мировому господству, будет жестоко мстить нам за наши успехи и достижения. Они всё ещё рассматривают Россию как варварскую страну, как сырьевой придаток.

    И моё имя тоже будет оболгано. Мне припишут множество злодеяний. Особую ставку наши враги сделают на национализм на окраинах России и прежде всего на Украине и в Прибалтике. Они будут всячески разжигать рознь, они найдут предателей внутри народа. Вскормят их, дадут им деньги и оружие. И наступит момент, когда брат пойдёт на брата.

    Запад не пойдёт воевать своими руками, он слишком труслив и бережлив. Он заставит русских убивать русских. Они попытаются оторвать Украину от России, превратить её в антипод России и в плацдарм для последнего удара.

    Сила Запада – во лжи, сила России – в правде.

    Пока мы помним кто мы, нас не сломить. Но если они смогут стереть нашу память, если они заставят нас забыть подвиги отцов – мы погибнем!

    Вот это и есть завещание Иосифа Виссарионовича Джугашвили (Сталина) всем последующим поколениям русского народа.

    17
    2
  • Д
    Дед
    24-го декабря

    Если что, то это будут не маленькие и зеленые человечки, а большие и зеленые бугаи, которые будут мочить в туалетах. А когда полетят самолеты, сбивать их будет уже не чем. Путин же услышав угрозу страшных эстонцев, смеялся до колик. Вы его так не смешите, не молодой уже человек, вдруг поплохеет.

    89
    11
  • Д
    Добрый
    Дед
    25-го декабря

    Помнится,Гитлер мечтал захватить Европу закончил свою бесславную жизнь в ковре.Путлер уверенно идёт по стопам Гитлера.

    6
    61
  • Д
    Добрый
    Дед
    25-го декабря

    Большие и зелёные бугаи столи удобрением для земель Украины. В раше остались забулдыги,бомжи и нарики

    4
    42
  • Мп
    Мимо проходил
    Дед
    25-го декабря

    Добрый решил, что сегодня праздник и можно не пить таблетки. К чему это привело, мы видим - два поста выше. Но он не только Добрый, но и хитрый - когда не пьёт таблетки, не смотрится в зеркало. Потому что знает, что увидит там вместо себя Путина и помрёт от страха.

    36
    2
  • 010725
    010725
    Дед
    25-го декабря

    Ну, как раз Европу то, Гитлер захватил. Обломился на тогдашних русских зеленых человечках.

    43
    2
Читать все комментарии

