Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заверил, что Эстония готова к решительному ответу на потенциальную агрессию России и в Москве не должны иметь сомнений по этому поводу. Его слова в общении с польскими СМИ приводит RMF24.

Тсахкна отметил, что эстонские службы внимательно следят за ситуацией в приграничье, особенно возле города Нарва, который считается первой вероятной целью России в случае агрессии.

"Скажу прямо: если "маленькие зеленые человечки" когда-нибудь перейдут нашу границу – мы будем по ним стрелять. Последствия будут такими, здесь не о чем говорить. Если Россия не будет уверена, что мы действительно отреагируем – они могут испытать нас", – отметил глава МИД Эстонии.

Он добавил, что то же самое касается нарушения воздушного пространства Эстонии российскими истребителями, напомнив об инциденте 19 сентября.

"Если мы увидим, что российские истребители представляют угрозу для нашей безопасности – мы будем их сбивать. Это – красная линия, и Путин должен это помнить. Он должен знать, что это – территория НАТО, и последствия агрессии не останутся безнаказанными", – подчеркнул Тсахкна.

Также министр подчеркнул, что Европа "абсолютно не может верить Путину", и особенно это касается стран, которые имеют общую границу с Россией.