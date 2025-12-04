Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Американцы переходят в православие рекордными темпами 0 759

В мире
Дата публикации: 04.12.2025
mixnews.lv
Изображение к статье: Американцы переходят в православие рекордными темпами

Недавний отчёт New York Times описывает беспрецедентный рост интереса к православию среди американцев.

Православные христиане составляют около 1% населения США, но сейчас их число растёт по всей стране, в основном за счёт консервативных молодых мужчин. NYT отмечает, что «что-то меняется в этом тихом уголке христианства в США, который отличается тем, что практически не меняется со временем».

Переход в православие среди американцев

Священнослужители по всей стране отмечают «рекордное количество прихожан» и признают, что

«новых желающих присоединиться больше, чем существующие священники могут справиться самостоятельно». Ранее православные приходы в США в основном посещали иммигранты из Греции, Украины и других стран, а их дети часто переходили в другие конфессии.

Сегодня формируется местное движение, во многом благодаря популярным блогерам и YouTube-личностям, что заставляет критиков называть новых прихожан «Orthobros».

Настоятель Антиохийской православной церкви Эндрю Дэмик описывает наплыв «больших групп молодых людей в многочисленные приходы» как беспрецедентный, отмечая: «Для всех это новая территория».

Привлекательность православия для консервативных молодых мужчин

Новые прихожане, особенно консервативные молодые мужчины, привлекаются более строгим и требовательным образом христианской жизни. Они видят в православии «жёсткие истины» и возможность укрепить мужскую идентичность.

Основные аспекты, привлекающие новых мужчин:

Мужская атмосфера и структура: Многие отмечают, что православие «ощущается более мужским», чем другие христианские традиции. Священники - мужчины, могут жениться, часто имеют большие семьи и бороды. Традиция подчёркивает аскетическую дисциплину, а не современную музыку или терапевтические проповеди.

Строгие истины и дисциплина: Новые прихожане ищут строгость и наставление. Один из прихожан, Джош Элкинс (20 лет), отметил: «Православная церковь - единственная, где мужчин действительно учат и говорят: «Вот что нужно делать»».

Серьёзность богослужений: Длительные и строгие литургии, стояние во время службы, пение, кадильница, почитание икон и строгий пост впечатляют новых прихожан, непривычные для большинства американцев.

Чувство цели: Многие связывают духовный поиск с потребностью в смысле жизни. Прихожанин Ларик Коупс младший (28 лет) описывает православие как «территорию исследования», а Джерод Стайн (26 лет) говорит: «Молодым мужчинам нужен смысл … общество говорит им: «Вы нам не нужны»».

Статистические и культурные изменения

Эта тенденция опровергает распространённое мнение о том, что молодёжь становится менее религиозной. Согласно данным Pew Research Center, более 60% православных в США - мужчины (сравнительно с 46% среди евангелистов). Кроме того, православные общины моложе: 24% взрослых прихожан моложе 30 лет.

Энергия молодых мужчин в православной церкви США отражает более широкую тенденцию - привлечение к более традиционной и структурированной христианской практике. Похожее явление наблюдается и в католической церкви, где значительная часть молодёжи предпочитает Традиционную латинскую мессу и приходы, где женщины носят вуали.

Читайте нас также:
#церковь #религия #традиции
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Нарвский пенсионер заплыл в Россию на 50 метров и 40 секунд. Что было потом?
Изображение к статье: Литва: лидер партии правящей коалиции признан виновным в антисемитизме
Изображение к статье: НАТО перенесет в США штаб по обороне Северной Европы
Изображение к статье: Понтифик встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сразу видно: как на этапе собеседования вычислить токсичный коллектив
Люблю!
Изображение к статье: Кислая польза: 7 научных фактов о воде с лимоном
Люблю!
Изображение к статье: В пустую палату со своим матрасом? Деньги на ремонт онкоцентра есть, на оборудование - нет
Наша Латвия
Изображение к статье: Все новые правила поездок по Европе в 2025: погранконтроль, налоги для туристов и контроль поведения
В мире
Изображение к статье: Как удалить гуашь с одежды?
Дом и сад
Изображение к статье: Денвер, где устроились эмигранты. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Сразу видно: как на этапе собеседования вычислить токсичный коллектив
Люблю!
Изображение к статье: Кислая польза: 7 научных фактов о воде с лимоном
Люблю!
Изображение к статье: В пустую палату со своим матрасом? Деньги на ремонт онкоцентра есть, на оборудование - нет
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео