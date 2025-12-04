Православные христиане составляют около 1% населения США, но сейчас их число растёт по всей стране, в основном за счёт консервативных молодых мужчин. NYT отмечает, что «что-то меняется в этом тихом уголке христианства в США, который отличается тем, что практически не меняется со временем».

Переход в православие среди американцев

Священнослужители по всей стране отмечают «рекордное количество прихожан» и признают, что

«новых желающих присоединиться больше, чем существующие священники могут справиться самостоятельно». Ранее православные приходы в США в основном посещали иммигранты из Греции, Украины и других стран, а их дети часто переходили в другие конфессии.

Сегодня формируется местное движение, во многом благодаря популярным блогерам и YouTube-личностям, что заставляет критиков называть новых прихожан «Orthobros».

Настоятель Антиохийской православной церкви Эндрю Дэмик описывает наплыв «больших групп молодых людей в многочисленные приходы» как беспрецедентный, отмечая: «Для всех это новая территория».

Привлекательность православия для консервативных молодых мужчин

Новые прихожане, особенно консервативные молодые мужчины, привлекаются более строгим и требовательным образом христианской жизни. Они видят в православии «жёсткие истины» и возможность укрепить мужскую идентичность.

Основные аспекты, привлекающие новых мужчин:

Мужская атмосфера и структура: Многие отмечают, что православие «ощущается более мужским», чем другие христианские традиции. Священники - мужчины, могут жениться, часто имеют большие семьи и бороды. Традиция подчёркивает аскетическую дисциплину, а не современную музыку или терапевтические проповеди.

Строгие истины и дисциплина: Новые прихожане ищут строгость и наставление. Один из прихожан, Джош Элкинс (20 лет), отметил: «Православная церковь - единственная, где мужчин действительно учат и говорят: «Вот что нужно делать»».

Серьёзность богослужений: Длительные и строгие литургии, стояние во время службы, пение, кадильница, почитание икон и строгий пост впечатляют новых прихожан, непривычные для большинства американцев.

Чувство цели: Многие связывают духовный поиск с потребностью в смысле жизни. Прихожанин Ларик Коупс младший (28 лет) описывает православие как «территорию исследования», а Джерод Стайн (26 лет) говорит: «Молодым мужчинам нужен смысл … общество говорит им: «Вы нам не нужны»».

Статистические и культурные изменения

Эта тенденция опровергает распространённое мнение о том, что молодёжь становится менее религиозной. Согласно данным Pew Research Center, более 60% православных в США - мужчины (сравнительно с 46% среди евангелистов). Кроме того, православные общины моложе: 24% взрослых прихожан моложе 30 лет.

Энергия молодых мужчин в православной церкви США отражает более широкую тенденцию - привлечение к более традиционной и структурированной христианской практике. Похожее явление наблюдается и в католической церкви, где значительная часть молодёжи предпочитает Традиционную латинскую мессу и приходы, где женщины носят вуали.