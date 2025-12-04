Доун Стёрджесс умерла после контакта с нервно-паралитическим веществом "Новичок" в Солсбери. Оно хранилось в парфюмерном флаконе после покушения на двойного агента Сергея Скрипаля. Великобритания ввела санкции против российского разведагентства ГРУ и вызвало посла РФ после обнародования результатов.

Президент России несёт "моральную ответственность" за смерть гражданки Великобритании, скончавшейся после контакта с нервно-паралитическим веществом "Новичок". Оно было тайно ввезено в Соединённое Королевство российскими агентами, посланными для убийства бывшего шпиона Сергея Скрипаля.

Об этом говорится в заключении экс-судьи Верховного суда Великобритании Энтони Хьюза, руководившего расследованием смерти Доун Стёрджесс. Лорд Хьюз заявил, что покушение на бывшего российского агента Сергея Скрипаля в Солсбери в марте 2018 года "должно было быть санкционировано на самом высоком уровне".

Британское правительство ввело санкции против российского военного разведывательного управления ГРУ и вызвало посла РФ в четверг после обнародования результатов расследования.

Речь идёт о нападении в городе Солсбери на Сергея Скрипаля, бывшего офицера ГРУ, который был заключен в тюрьму в России в 2006 году за шпионаж в пользу Великобритании. Его освободили в рамках обмена шпионами в 2010 году, почле чего он поселился в Великобритании.

Сергей и его дочь Юлия Скрипаль серьёзно заболели в марте 2018 года после того, как подверглись воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Им была опрыскана ручка входной двери экс-шпиона.

Офицеру полиции Нику Бейли также стало плохо. Все трое выжили.

Три месяца спустя Доун Стёрджесс и её партнёр потеряли сознанеи после того, как нашли выброшенный флакон духов, содержащий "Новичок". Стёрджесс распылила содержимое флакона себе на запястье и умерла несколько дней спустя. Её партнёр выжил.

Москва отрицает какую-либо причастность к отравлениям. В 2018 году Путин назвал Сергея Скрипаля “просто подонком”, не представляющим интереса для Кремля.