Инструменты сравнения цен станут более точными 3 1036

Наша Латвия
Дата публикации: 05.12.2025
Rus.lsm.lv
С начала этой недели в Латвии внедрена новая система сравнения цен на продукты. Три крупнейших розничных торговца Rimi, Maxima и Lidl каждое утро передают Центральному статистическому управлению информацию о ценах на основные товары. Затем эти данные используются с помощью инструментов для сравнения цен, сообщается в вечернем выпуске новостей LSM+.

До сих пор эти инструменты в основном полагались на данные интернет-магазинов, и охватывали далеко не все магазины. И часто стоимость товаров в них не соответствовала реальным ценам на полках. Новая система впервые позволяет сравнивать именно цены в самих магазинах.

«Ты сможешь сам составить свою корзину товаров, и мы со своей стороны поможем информировать жителей, делая различные предложения. Например, корзина товаров для пожилых людей, корзина товаров для многодетных семей или для подростков. То есть, мы сами формируем эти корзины и говорим: «Сегодня эта корзина товаров — самая дешевая, можно купить в этой сети магазинов»», — пояснил министр экономики Виктор Валайнис (СЗК).

Министерство экономики прогнозирует, что первые инструменты новые цены начнут показывать уже в середине декабря, так как сейчас нужно время для обработки данных. Пока что передача данных обязательна только для трех крупнейших продавцов, но в будущем к системе могут присоединить и более маленькие сети магазинов.

#Латвия #технологии #розничная торговля
Оставить комментарий

(3)
  • Д
    Дед
    5-го декабря

    Они из СССР взяли все самое глупое и непрактичное. Планово-Командный метод в данной сфере не сработает.

    3
    0
  • А
    Антимонетарист
    5-го декабря

    То есть магазинам между собой легче сговориться?

    7
    1
  • А
    Андрей
    5-го декабря

    Вот ведь хитрецы - лоббируют интересы крупнейших торговых сетей!

    1. покупатель получает информацию - только про 3 магазина А мозг работает по принципу минимизации рисков неопределенности. Т.е. где бы не было дешевле - всё равно один из трёх.

    2. Далее - добавятся малыши? А их обяжут? А они смогут слить цены своей сети централизованно? У них достаточно продвинутый IT отдел? Ну посмотрим.

    И традиционный вопрос: Кто будет сторожить сторожей? Кто проконтролирует, что переданные данные актуальны на протяжении всего дня?

    7
    1
Читать все комментарии

