С начала этой недели в Латвии внедрена новая система сравнения цен на продукты. Три крупнейших розничных торговца Rimi, Maxima и Lidl каждое утро передают Центральному статистическому управлению информацию о ценах на основные товары. Затем эти данные используются с помощью инструментов для сравнения цен, сообщается в вечернем выпуске новостей LSM+.

До сих пор эти инструменты в основном полагались на данные интернет-магазинов, и охватывали далеко не все магазины. И часто стоимость товаров в них не соответствовала реальным ценам на полках. Новая система впервые позволяет сравнивать именно цены в самих магазинах.

«Ты сможешь сам составить свою корзину товаров, и мы со своей стороны поможем информировать жителей, делая различные предложения. Например, корзина товаров для пожилых людей, корзина товаров для многодетных семей или для подростков. То есть, мы сами формируем эти корзины и говорим: «Сегодня эта корзина товаров — самая дешевая, можно купить в этой сети магазинов»», — пояснил министр экономики Виктор Валайнис (СЗК).

Министерство экономики прогнозирует, что первые инструменты новые цены начнут показывать уже в середине декабря, так как сейчас нужно время для обработки данных. Пока что передача данных обязательна только для трех крупнейших продавцов, но в будущем к системе могут присоединить и более маленькие сети магазинов.