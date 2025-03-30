В последние годы по всему миру появилось множество филиалов ИГ, особенно в регионах, где мало возможностей для борьбы с экстремизмом.

В 2019 году силы антитеррористической коалиции, поддерживаемые США, объявили, что группировка "Исламское государство" (ИГ), признанная террористической во многих странах, уничтожена. Однако, как показали последние несколько лет, это означает лишь конец квазигосударства, контролировавшего часть территории Ирака и Сирии, но не исчезновение угрозы, которую оно по-прежнему представлять. ИГ демонстрирует устойчивость и переживает возрождение в других частях мира, а ее оперативные возможности развиваются.

С января 2024 года ИГ совершило ряд громких терактов по всему миру – от Ирана и России до Германии и США. "Исламское государство" остается постоянной угрозой глобальной безопасности и самой смертоносной террористической организацией в мире, – говорит в интервью Радио Свободная Европа/Радио Свобода Адриан Штуни, специалист по безопасности и глава вашингтонской компании Shtuni Consulting. – Сейчас организация опирается в основном на динамичную сеть региональных филиалов, которые действуют независимо".

Каково нынешнее состояние ИГ?

Идеи и устремления ИГ не изменились, но после территориального поражения в 2019 году экстремистская группировка претерпела радикальную структурную и оперативную эволюцию, считают аналитики. В последние годы по всему миру появилось множество филиалов ИГ, особенно в регионах, где мало возможностей для борьбы с экстремизмом.

Колин Кларк, директор по политике и исследованиям нью-йоркской консалтинговой компании Soufan Group, считает, что ИГ превратилось в группировку, в которой сумма частей больше, чем целое. "Возможно, как децентрализованная организация ИГ представляет собой еще большую проблему, чем как протогосударство. Последнее было большой мишенью", – отмечает Кларк в интервью РСЕ/РС.

За последний год ИГ и его филиалы заявили о себе смертоносными атаками по всему миру. В январе 2024 года террористы-смертники в южном иранском городе Керман убили около 100 человек. Два месяца спустя четверо нападавших атаковали концертную площадку "Крокус Сити Холл" под Москвой, убив 145 человек в результате массовой стрельбы, поножовщины и поджога. В августе в столице Сомали Могадишо террорист-смертник убил по меньшей мере 20 человек. Несколько дней спустя член ИГ напал на посетителей фестиваля в Золингене (Германия), убив трех человек.

Сфера влияния группировки простирается вплоть до Соединенных Штатов. 1 января человек, "вдохновленный" идеями ИГ, въехал на грузовике в толпу праздновавших Новый год в Новом Орлеане, убив 14 человек и ранив десятки. Нападавший, уроженец Техаса, бывший ветеран армии США Шамсуд-Дин Джаббар, был убит полицией.

По словам Адриана Штуни, эти нападения свидетельствуют не только о "неизменной привлекательности террористического насилия, но и о стойкости, адаптивности и глобальном охвате организации". По данным лондонской консалтинговой компании Dragonfly, специализирующейся на глобальной разведке в области безопасности, за последние три года ИГ и его филиалы совершали в среднем около 600 нападений в год. Хотя этот показатель снизился по сравнению с 770 нападениями в год в течение предыдущего трехлетнего периода, они становятся все более смертоносными: среднее число жертв одного теракта выросло на 40 процентов, согласно базе данных TerrorismTracker компании Dragonfly.

Где действуют члены ИГ и как они вербуют людей?

Через свои филиалы ИГ сохраняет сильное присутствие и уровень активности в конкретных горячих точках в Африке, Азии и на Ближнем Востоке. Одна из наиболее активных группировок – "Провинция Хорасан" (ISKP), которая вышла за пределы Афганистана и привлекает боевиков из стран Центральной Азии, особенно из Таджикистана и Узбекистана.

Между тем Сомали стало важнейшим центром глобальной экспансии группировки в Африке. Она использует нестабильность в этой стране для создания опорных пунктов и сетей, привлекающих боевиков из Эфиопии, Судана и Танзании, и расширяет идеологическую пропаганду на нескольких языках, таких, как амхарский и суахили.

Но группировка также быстро растет в Сахельском регионе, где "ИГ-Западная Африка" остается одной из доминирующих террористических организаций, прежде всего в бассейне озера Чад.

Вербовка происходит не только "в реале", но и в интернете. "В цифровом пространстве ИГ продолжает очень эффективно использовать платформы социальных сетей и средства передачи зашифрованных сообщений для распространения своей идеологии, радикализации, вербовки, сбора средств и подготовки терактов", – говорит Адриан Штуни. Он указывает на недавнюю череду инспирированных ИГ нападений в Европе, которые, по его словам, свидетельствуют о трех тревожных тенденциях: радикализация происходит в основном в интернете, ускоренными темпами и все чаще охватывает несовершеннолетних и молодых взрослых.

"Онлайн-пространство требует большого внимания, особенно в условиях, когда интенсивность военных операций снижается по сравнению со временами глобальной войны с терроризмом", – отмечает Лукас Веббер, старший аналитик компании Tech Against Terrorism.

Как ИГ финансирует свою деятельность?

ИГ сохраняет финансовую устойчивость благодаря диверсифицированным источникам дохода и эволюционирующей тактике.

Несмотря на потери в руководстве, ядро группировки в Ираке и Сирии сохраняет от 10 до 20 миллионов долларов резервов, которые дополняются региональными отделениями. Они получают средства за счет похищения людей с целью выкупа, вымогательства, грабежей и незаконных поборов, согласно отчетам министерства финансов США за прошлый год.

Как идет борьба с терроризмом?

Всемирный масштаб терроризма обусловливает необходимость многостороннего сотрудничества в борьбе с ним. Для этого нужен обмен разведданными между отдельными странами, согласование стратегий и укрепление потенциала безопасности в регионах, наиболее подверженных экстремистской деятельности. Если убрать любой из этих элементов, то экстремистские группировки, такие как ИГ, смогут процветать, как это произошло в Афганистане после ухода США и в Сахеле после поэтапного ухода Франции из этого региона.

В Сахельском регионе вывод французских сил также привел к изменению региональных альянсов. "Военные режимы, пришедшие к власти в Буркина-Фасо, Нигере и Мали после недавних переворотов, попытались заполнить вакуум в борьбе с терроризмом, обратившись к России, которая значительно расширила свое присутствие в регионе", – напоминает Адриан Штуни.

Соединенные Штаты по-прежнему возглавляют глобальные усилия по борьбе с терроризмом вместе с региональными партнерами, о чем свидетельствуют недавние удары по целям ИГ в Ираке, Сирии и Сомали. В этом месяце коалиция во главе с США помогла иракским силам ликвидировать Абдуллу Маки Муслеха аль-Рифаи, также известного как Абу Хадиджа. По словам иракского правительства, Абу Хадиджа был "одним из самых опасных террористов в мире" и возглавлял ИГ в Ираке и Сирии.