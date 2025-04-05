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Ради мира на земле: НАТО может помочь Киеву воздушными командными пунктами 1 671

В мире
Дата публикации: 05.04.2025
BB.LV
Ради мира на земле: НАТО может помочь Киеву воздушными командными пунктами

Вашингтон, увы, является недостаточно молчаливым.

Европа изучает возможность использовать ресурсы НАТО для отправки миротворцев в Украину, - пишет Financial Times. Речь идет о командно-контрольных структурах НАТО, общих возможностях разведки, наблюдения и рекогносцировки. В частности, самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наблюдения E-3 Awacs. Идея может косвенно вовлечь США и получить "молчаливую поддержку" Вашингтона.

Тем временем, скандал со сливом секретной информации из чатов топ-чиновников США в Signal обрастает новыми деталями. По данным СМИ, одном из таких чатов обсуждали войну в Украине. Россияне могли получить конфиденциальную информацию об этом, предположил сенатор-демократ Адам Шифф в интервью Foreign Policy.

Он убежден, что скандал с утечкой данных, так называемый Signalgate должен расследовать Конгресс, назначив независимого генерального инспектора. Никто из чиновников, которые были участниками чата, не должен быть причастен к ходу этого расследования.

В то же время есть множество вопросов без ответа, и самый важный из них - сколько других чатов, подобных этому, происходило в незащищенной коммерческой программе? Стоит предположить, что к некоторым из этих разговоров могли получить доступ злоумышленники.

"Я также волнуюсь, что вряд ли они впервые создали такой чат Signal. И если некоторые из публичных сообщений правдивы, что в других чатах Signal говорилось о войне в Украине, россияне могли проникнуть в эти телефоны. Тогда россияне знают, что мы думаем, как мы надеемся договориться о прекращении огня, какое давление мы готовы оказать на Украину или Россию, что является реальным, а что является болтовней или блефом. Итак, возможно, они просто препятствовали своим усилиям достичь прекращения огня в том конфликте", - сказал Шифф.

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(1)
  • AE
    Al Ekses
    5-го апреля

    Никак «миротворцы» не хотят остановки конвейера смерти, ну никак. В любом виде, но пусть будет война. Главное её назвать правильно, типа «ради мира» или вроде того.

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