Латвия вошла в шестерку стран, готовых отправить войска в Украину – AFP

Лишь шесть стран из 30 участников «коалиции желающих» выразили готовность отправить войска в Украину, сообщает AFP.

Европейские чиновники рассказали агентству, что в число шести входят Великобритания, Франция и страны Балтии – Латвия, Литва и Эстония. Шестая страна не называется.

А что отказники? К примеру, министр обороны Швеции Пол Юнсон рассказал о наличии нескольких вопросов, которые следует прояснить прежде, чем будут взяты обязательства.

«Хорошо было бы понять, что повлечет за собой эта миссия, и что мы будем делать: будем ли мы поддерживать мир, сдерживать или выступать силами успокоения», – сказал Юнсон.

Тем временем Bloomberg объясняет, что «коалиции желающих» мешает дальше двигаться отсутствие американских гарантий защиты для миротворцев в случае их столкновения с российскими войсками.

«Коалиция желающих», возглавляемая Великобританией и Францией, рискует забуксовать, поскольку она не смогла получить никаких твердых обязательств от Белого дома по предоставлению гарантий безопасности, говорят люди, знакомые с вопросом.

Министры обороны этой группы собирались сегодня на фоне дебатов между Лондоном и Парижем о том, нужны ли миротворческим силам, «подпорки» со стороны США, сообщили люди, говорившие на условиях анонимности.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ясно дал понять, что такие силы будут жизнеспособны только при наличии гарантий безопасности со стороны США.

Как сообщал bb.lv, премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что ее правительство не исключает возможности отправки своих вооруженных сил с миротворческой миссией в Украину.

Впрочем, приоритетом, по словам Силини, является не Украина, а национальная безопасность и национальные интересы Латвии.