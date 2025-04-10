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Латвия вошла в шестерку стран, готовых отправить войска в Украину – AFP 5 1747

Политика
Дата публикации: 10.04.2025
BB.LV
Латвия вошла в шестерку стран, готовых отправить войска в Украину – AFP

Лишь шесть стран из 30 участников «коалиции желающих» выразили готовность отправить войска в Украину, сообщает AFP.

Европейские чиновники рассказали агентству, что в число шести входят Великобритания, Франция и страны Балтии – Латвия, Литва и Эстония. Шестая страна не называется.

А что отказники? К примеру, министр обороны Швеции Пол Юнсон рассказал о наличии нескольких вопросов, которые следует прояснить прежде, чем будут взяты обязательства.

«Хорошо было бы понять, что повлечет за собой эта миссия, и что мы будем делать: будем ли мы поддерживать мир, сдерживать или выступать силами успокоения», – сказал Юнсон.

Тем временем Bloomberg объясняет, что «коалиции желающих» мешает дальше двигаться отсутствие американских гарантий защиты для миротворцев в случае их столкновения с российскими войсками.

«Коалиция желающих», возглавляемая Великобританией и Францией, рискует забуксовать, поскольку она не смогла получить никаких твердых обязательств от Белого дома по предоставлению гарантий безопасности, говорят люди, знакомые с вопросом.

Министры обороны этой группы собирались сегодня на фоне дебатов между Лондоном и Парижем о том, нужны ли миротворческим силам, «подпорки» со стороны США, сообщили люди, говорившие на условиях анонимности.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ясно дал понять, что такие силы будут жизнеспособны только при наличии гарантий безопасности со стороны США.

Как сообщал bb.lv, премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что ее правительство не исключает возможности отправки своих вооруженных сил с миротворческой миссией в Украину.

Впрочем, приоритетом, по словам Силини, является не Украина, а национальная безопасность и национальные интересы Латвии.

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#война рф и украины
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(5)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    12-го апреля

    А почему солдаты без чёрных очков? Натовские солдаты их специально одевают, чтобы не было видно как от страха их глаза по сторонам зыркают.

    2
    1
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    11-го апреля

    Они идут, идут...год идут. пять. десять. хохлы уже кончились, а они не пришли. Французишки и бриташки не дадут соврать (сколько уж там войск в обещаниях перепосылали... не счесть). Ибо на этом всё и вся еврокуколдическая потужность кончается-" что такие силы будут жизнеспособны только при наличии гарантий безопасности со стороны США".

    12
    3
  • lg
    lo gos
    11-го апреля

    Просто замечательно, и земесаргоф тоже туда отправьте, вместе с депутатами.

    40
    2
  • AK
    Anton Kvaskov
    11-го апреля

    Так хотите гробы в Латвию??? Чтоб матери оплакивали своих сыновей??? ОСТАНОВИТЕСЬ !!!!

    64
    4
  • БТ
    Бесс Толковый
    11-го апреля

    Кто-то добровольно пойдет воевать, а кто-то добровольно будет и жён по барам водить и трахать.

    40
    4
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