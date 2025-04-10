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С Америкой пока не получилось, зато Трамп сделал снова великими души 1 2145

В мире
Дата публикации: 10.04.2025
BB.LV
С Америкой пока не получилось, зато Трамп сделал снова великими души

Президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении установленного норматива давления воды в душе: напор повысится до примерно 10 литров в минуту, сообщает The New York Times.

Новый регламент "сделает американские души снова великими", говорится в заявлении Белого дома.

Во время подписания указа Трамп заявил журналистам, что он "заботится о своих прекрасных волосах", но ему приходится "стоять под душем 15 минут, чтобы волосы намокли".

Президент США поручил министерству энергетики ослабить "радикально зеленые" нормы.

Глава Белого дома в свой первый президентский срок уже отменял принятые президентом-демократом Бараком Обамой меры "по повышению эффективности и экономии воды". Джо Байден ввел их снова, но Трамп с этими ограничениями по-прежнему не согласен.

Теперь в американских душах вновь будут действовать норма поступления воды, которая была закреплена в законе 1992 года.

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#дональд трамп
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(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    11-го апреля

    У американцев душевая лейка не съемная, так что автор картинки местную душевую сфоткал, где или жена или соседка, нам без разницы

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