С Америкой пока не получилось, зато Трамп сделал снова великими души

Президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении установленного норматива давления воды в душе: напор повысится до примерно 10 литров в минуту, сообщает The New York Times.

Новый регламент "сделает американские души снова великими", говорится в заявлении Белого дома.

Во время подписания указа Трамп заявил журналистам, что он "заботится о своих прекрасных волосах", но ему приходится "стоять под душем 15 минут, чтобы волосы намокли".

Президент США поручил министерству энергетики ослабить "радикально зеленые" нормы.

Глава Белого дома в свой первый президентский срок уже отменял принятые президентом-демократом Бараком Обамой меры "по повышению эффективности и экономии воды". Джо Байден ввел их снова, но Трамп с этими ограничениями по-прежнему не согласен.

Теперь в американских душах вновь будут действовать норма поступления воды, которая была закреплена в законе 1992 года.