Программа создания нового танка MBT-70, над которой США и Германия работали во время холодной войны, оказалась провалом, но смогла повлиять на современную бронетехнику. О возможностях опытной машины рассказали в публикации 19FortyFive.

Проект «основного боевого танка для 1970-х» стартовал во второй половине 1960-х годов. Конструкторы планировали создать машину для замены американского M60, которая сможет превзойти советский танк Т-64.

Машина получила ряд инноваций, включая автомат заряжания, дистанционно управляемую автоматическую пушку калибра 20 миллиметров и гидропневматическую подвеску, которая позволяла менять дорожный просвет. Также MBT-70 получил нестандартную компоновку с размещением всего экипажа в башне.

Невзирая на ряд преимуществ, от машины отказались в пользу более традиционных конструкций. Вашингтон начал прорабатывать проекты, которые привели к созданию Abrams, а Берлин начал разработку Leopard 2. «Несмотря на то что MBT-70 был отменен из-за сложности, высокой стоимости, слабой брони и проблем с логистикой, инновации в нем оказали глубокое влияние на будущие проекты бронированных машин», — говорится в материале.

Автор отметил, что в современной бронетехнике активно используют дистанционно управляемые боевые модули и гидропневматическую подвеску, которые внедрили на MBT-70.