Baltijas balss logotype

В США рассказали о «танковом провале» времен холодной войны 1 1814

В мире
Дата публикации: 05.04.2025
BB.LV
Фото: Suit / Wikimedia

Фото: Suit / Wikimedia

19FortyFive: провальный танк MBT-70 повлиял на современную бронетехнику США.

Программа создания нового танка MBT-70, над которой США и Германия работали во время холодной войны, оказалась провалом, но смогла повлиять на современную бронетехнику. О возможностях опытной машины рассказали в публикации 19FortyFive.

Проект «основного боевого танка для 1970-х» стартовал во второй половине 1960-х годов. Конструкторы планировали создать машину для замены американского M60, которая сможет превзойти советский танк Т-64.

Машина получила ряд инноваций, включая автомат заряжания, дистанционно управляемую автоматическую пушку калибра 20 миллиметров и гидропневматическую подвеску, которая позволяла менять дорожный просвет. Также MBT-70 получил нестандартную компоновку с размещением всего экипажа в башне.

Невзирая на ряд преимуществ, от машины отказались в пользу более традиционных конструкций. Вашингтон начал прорабатывать проекты, которые привели к созданию Abrams, а Берлин начал разработку Leopard 2. «Несмотря на то что MBT-70 был отменен из-за сложности, высокой стоимости, слабой брони и проблем с логистикой, инновации в нем оказали глубокое влияние на будущие проекты бронированных машин», — говорится в материале.

Автор отметил, что в современной бронетехнике активно используют дистанционно управляемые боевые модули и гидропневматическую подвеску, которые внедрили на MBT-70.

Читайте нас также:
1
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • ČigLčūs
    Čingačguks Lielāčūska
    5-го апреля

    На эту тему есть отличный художественный фильм "Войны Пентагона 1998".

    6
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Трамп может раздавить Путина и без вторичных санкций, - утверждает Reuters
Владимир Путин явно не чувствует уверенности в общении с Дональдом Трампом. Иконка видео
Подписанный Зеленским закон стал толчком к протестам на Украине
Подписанный Зеленским закон стал толчком к протестам на Украине
Государства ЕС одобряют планы Еврокомиссии по высылке мигрантов в третьи страны
Государства ЕС одобряют планы Еврокомиссии по высылке мигрантов в третьи страны
Трамп обвинил Барака Обаму в госизмене. Она в США карается казнью
Трамп обвинил Барака Обаму в госизмене. Она в США карается казнью
Си Цзиньпин и Владимир Путин имеют личный формат взаимодействия. Иконка видео
Китай хотят заставить выбрать между ЕС и РФ, но он ведёт свою игру 275
У людей обнаружили скрытые последствия COVID‑19
У людей обнаружили скрытые последствия COVID‑19 759
Трамп призвал начать расследование против экс-президента США
Трамп призвал начать расследование против экс-президента США 438
Глава МИД Израиля прибыл в Киев
Глава МИД Израиля прибыл в Киев 4 365

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 21
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 30
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 45
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость
Люблю!
«Со мной уже ничего интересного не случится» и еще 5 фраз, которые приближают старость 75
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки
ЧП и криминал
«Проклятая скамейка»: жители Петерсалы жалуются на пьяные сборища у остановки 68
Типы отношений: почему важно знать свой
Люблю!
Типы отношений: почему важно знать свой 67
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 21
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки
Дом и сад
Как получить богатый урожай помидоров в рекордные сроки 30
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений?
Политика
Что у них там мерзнет? KNAB проверит - нужен ли закупаемым авто подогрев всех сидений? 45

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео