Опять начали строительство Рижского вокзала Rail Baltica. Где нашли 100 миллионов?

Полное товарищество строителей "BeReRix" в рамках реализации проекта "Rail Baltica"возобновило строительство здания Рижского центрального вокзала, сообщили представители ответственного за внедрение проекта "Rail Baltica" в Латвии ООО "Eiropas dzelzceļa līnijas" (EDzL).

В сотрудничестве с Министерством сообщения и в результате привлечения финансирования из Фонда оздоровления Европейского союза EDzL заключило договор с объединением строителей "BeReRix" о строительстве южной части здания Рижского центрального вокзала.

Компания возобновила строительные работы в апреле этого года и завершит основные работы 31 августа 2026 года.

Привлеченное из фонда финансирование вместе с финансированием Европейского инструмента соединения инфраструктуры (CEF) и государственным финансированием позволит завершить строительство южной части здания вокзала, привести в порядок прилегающую к зданию территорию и благоустроить пассажирские платформы настолько, чтобы здание могло служить пассажирам железной дороги с лета 2027 года.

Фонд оздоровления покроет работы на сумму 104,5 млн евро, что составляет примерно 75% от суммы, необходимой для полной реализации проекта южной части здания. Финансирование покроет изготовление фасада и крыши здания, благоустройство железнодорожных платформ и строительство пассажирских навесов, строительство инженерных сетей и систем, в том числе шести лифтов для выхода на платформы и отделку внутренних помещений на первом этаже здания.

По словам председателя правления EDzL Эрика Дилевса, следующая задача - продолжить работы по интеграции железнодорожной рельсовой инфраструктуры в новую систему станции.

Соглашение по договору финансирования предусматривает, что к 31 августа 2026 года строитель должен завершить все существенные строительные работы: фасад здания, крышу, работы на железнодорожных платформах и важнейшие работы по строительству инженерных сетей и систем. К 31 декабря 2026 года должны быть завершены благоустройство и отделка первого этажа здания. Следующие работы на средства "CEF 9" должны быть завершены к 31 марта 2027 года: это тесты безопасности, проверки, благоустройство и ввод во временную эксплуатацию шести железнодорожных путей шириной 1520 миллиметров, или существующей ширины.

Руководитель "BeReRix" Гунтис Аболтиньш-Аболиньш пояснил, что сроки на строительство очень напряженные, главным образом, потому, что производство кровли и системы фасадов здания нужно заказывать своевременно - его нельзя ускорить из-за уникальных конструкций. Однако Аболтиньш-Аболиньш предполагает, что мобилизация ресурсов позволит выполнить запланированные работы в установленные сроки.

Как сообщалось, на заседании Совета Европейского союза по экономическим и финансовым вопросам (ECOFIN) 18 февраля в Брюсселе были утверждены поправки к плану Фонда оздоровления Латвии, предусматривающие выделение 114 млн евро на проект "Rail Baltica". Средства предназначены на строительство южной части Рижского центрального железнодорожного вокзала.

Поправки предусматривают перераспределение финансирования в отношении инвестиций Министерства сообщения. Деньги на продолжение начатых на вокзале строительных работ перераспределены путем отказа от реализации проекта Рижской линии скоростного общественного транспорта за 40 млн евро и создания инфраструктуры подзарядки безэмиссионных поездов за 74 млн евро.