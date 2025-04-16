Как содрать наклейку?

Ребенок приклеил на деревянную мебель стикеры, которые очень сложно снять. Есть ли способ их удалить без следа?

Методы различаются в зависимости от типа наклеек и мебели.

Эксперт Владимир КАСКО делится своим способом: «Я обычно использую растительное масло. Наношу пару капель на наклейку и оставляю на несколько часов. Наклейка хорошо размокает, её остается только аккуратно удалить. Единственный минус – масло может сделать нелакированное дерево темнее. Но это не опасно и может даже продлить срок службы изделия.

Можно также 10-15 секунд держать наклейку под струей горячего воздуха из фена. Это облегчит ее удаление, главное – не перегреть мебель. А вот к таким химическим веществам, как ацетон и спирт, следует прибегать в крайнем случае. Они могу повредить даже дерево под лаком».