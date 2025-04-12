Россия усилила давление на граждан Украины, которые не приняли российское гражданство на оккупированных после начала войны территориях. Согласно новому указу президента Владимира Путина, люди без официального статуса в России должны "легализоваться" – или же уехать до 10 сентября этого года. Под легализацией подразумевается их оформление как иностранцев: они должны сдать биометрические данные в полиции (дактилоскопическая регистрация) и принести результаты анализов на наличие ВИЧ-инфекции и употребление наркотиков.

В указе говорится о том, что граждане Украины на оккупированных Россией территориях признаны иностранцами, а значит они подлежат высылке, если не получат российские документы – даже в том случае, если речь идет о людях, которые жили на оккупированных Россией территориях Украины до того, как их заняла российская армия. После 10 сентября МВД сможет на основании указа начать привлекать к административной ответственности граждан Украины, живущих на оккупированных российской армией территориях. Без российских документов будет сложно устроиться на работу, получать медицинское обслуживание и социальное обеспечение, а отказ от паспорта может привести к административному задержанию или даже выдворению. При этом в случае получения российских документов есть и риск – это призыв в российскую армию, как это ранее произошло в случае аннексированного Россией Крыма и непризнанных территориальных образований под российским контролем "ДНР" и "ЛНР".

О принудительной паспортизации говорилось и в деле "Украина против России (касательно Крыма)", по которому ЕСПЧ вынес решение в июне прошлого года. Суд отметил, что условия отказа от российского гражданства, созданные после аннексии полуострова Россией, нарушают статью 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. В частности, в тексте решения упоминалось, что после аннексии Крыма российские власти практически не дали возможности жителям полуострова отказаться от российского гражданства – сделать это можно было только в течение одного месяца (позволялось сохранить существующее гражданство или остаться лицом без гражданства) и только в ограниченных районах Крыма. Также Комитет ООН по правам человека признал дискриминацией навязывание российского гражданства.

Нынешний указ нацелен на тех граждан Украины, которые не получили российские паспорта ранее, либо объявили себя лицами без гражданства на оккупированных Россией после 2022 года территориях. При этом в Медийной инициативе по правам человека сообщили о по меньшей мере 15 случаях, когда людям в оккупации отказывали в медицинской помощи без российского паспорта. Об этом говорится в расследовании Медийной инициативы об использовании Россией системы здравоохранения на оккупированных территориях для контроля над гражданским населением.

С 2014 года Россия принудительно выдает паспорта РФ жителям оккупированных территории. Первыми от этого пострадали крымчане, с 2019 года – жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а с 2022 – частей Херсонской и Запорожской областей, которые контролирует Россия. Граждане Украины, которые вынуждены были получить российские документы под принуждением, не несут за это какой-либо административной ответственности с точки зрения украинского законодательства. В министерстве юстиции Украины заявили, что такие документы не имеют юридической силы и не признаются за пределами оккупированных территорий. "Насильственная паспортизация является незаконной и не признается в Украине и в мире, поскольку противоречит принципам и нормам международного права и является нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войн", – говорится в заявлении министерства.

Также принудительная паспортизация – один из способов заставить граждан Украины покинуть оккупированные территории. Получение паспорта нередко сопровождается давлением не только в форме отказа от медицинской помощи, но и невозможности найти работу, получать социальные выплаты или оформить документы на недвижимость. Последнее позволяет российским властям конфисковывать имущество в случае отказа от российского паспорта, – говорится в сообщении о принудительной паспортизации, опубликованном министерством обороны Великобритании. В нем со ссылкой на министра внутренних дел Владимира Колокольцева говорится, что на оккупированных Россией после февраля 2022 года территориях было выдано более 3,5 миллионов российских паспортов (для сравнения в 2024 году эта цифра была 2,8 миллионов). В ведомстве назвали это политикой русификации, которую продолжает проводить высшее руководство России.

Количество выданных паспортов не отвечает наличному населению оккупированных Россией украинских территорий. В Центре национального сопротивления рассказали проекту украинской службы Радио Свобода Донбасс.Реалии, что указанная российскими властями цифра является приблизительной и "в нее включают не только местных жителей, но и мигрантов, военных и гастарбайтеров, специально завезенных из депрессивных регионов России на оккупированные территории".

"Оккупационные администрации не имеют представления о положении дел и предоставляют лишь приблизительные оценки. Они намеренно уничтожают информацию об украинских гражданах, что делает невозможным определение точного количества украинцев среди тех, кто получил паспорта", – заявили в Центре национального сопротивления. Согласно данным украинских властей, на временно оккупированных территориях Украины с начала полномасштабного вторжения живет от 3 до 6 миллионов человек. Точное количество трудно определить из-за массовой миграции и нехватки достоверной информации.

Пока Москва не депортирует украинцев ни с оккупированных территорий, ни из России. При этом, как рассказала Алена Лунева, российские власти задерживают "иностранцев" и отправляют их в центры содержания иностранных граждан.

"Там не оказывается медицинская помощь (поскольку в России она не гарантируется иностранцам), там плохое питание, людей содержат в малых помещениях. Единственное, что позволяет им оставаться на связи, – это наличие мобильных телефонов. Такие центры – это не место, куда можно зайти и выйти; люди находятся там постоянно, пока не будет принято решение об их освобождении". Лунева называет Центры содержания иностранных граждан местами лишения свободы, так называемыми миграционными тюрьмами.

В министерстве иностранных дел Украины указ Путина назвали частью российской политики геноцида, а массовые депортации – историческим инструментом уничтожения национальной идентичности разных народов. "В отношении украинцев эта политика применялась особенно интенсивно, и все преступления советского режима в течение двадцатого века демонстрировали именно такой подход. Сегодня Россия сознательно продолжает эти репрессивные практики и нарушает взятые на себя международные обязательства", – прокомментировал указ Георгий Тихий, пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины.