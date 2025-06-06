На досрочных президентских выборах в Южной Корее победил кандидат от оппозиционной левой Демократической партии Ли Чжэ Мён. Он набрал свыше 49% голосов, обойдя своего соперника, консерватора Ким Мун Су из правящей "Гражданской силы". Выборы были назначены после полугода нестабильности, связанной с введением на короткое время военного положения по приказу бывшего президента из-за разногласий с оппозицией.

Ли Чжэ Мён поблагодарил нацию за доверие, пообещал консолидировать общество и сделать так, чтобы "власть больше не пугала людей". Он уточнил, что "именно люди - хозяева страны" и что они не обязаны идти по разделительным линиям, возникающим из-за противоречий в политике.

Явка на участки составила без малого 80%, и это самый высокий результат в стране с 1997 года. Итоги голосования не стали сюрпризом для южнокорейских консерваторов, чья популярность пошатнулась после истории с военным положением и импичментом бывшему президенту; кандидат Ким Мун Су признал поражение еще до официального окончания обработки бюллетеней.

Южная Корея - четвертая по величине экономика Азии. 61-летнему Ли Чжэ Мёну предстоит сложная работа - преодолеть поляризацию общества, найти решение для обеспокоенного американскими пошлинами бизнеса, не забывая о стремительном развитии ядерной программы соседа, Северной Кореи.

Ли Джэ Мён (8 декабря 1963, Андон) — южнокорейский политический и государственный деятель, бывший председатель либеральной «Демократической партии», член Национального собрания Республики Корея, публицист и адвокат в области защиты гражданских прав. С 2010 по 2018 год занимал пост мэра города Соннам, а с 2018 по 2021 — губернатора провинции Кёнгидо. Кандидат на должность президента Республики Корея на выборах 2022 года и 2025 года от «Демократической партии».

Встал на путь защиты гражданских прав, будучи вдохновлён Но Му Хёном, впоследствии избранным президентом Республики Корея. Несмотря на то, что политический путь Ли Джэмёна на начальном этапе был омрачён поражениями на выборах мэра города Соннам в 2006 году и выборах в Национальное собрание страны в 2008 году, он проявил определённую стойкость и выиграл очередные выборы на пост градоначальника Соннама в 2010, а по окончании первого срока был успешно переизбран в 2014 году. Мэром Соннама Ли прослужил до 15 марта 2018 года, вплоть до своей победы на выборах губернатора провинции Кёнгидо. 25 октября 2021 года Ли Джэмён подал в отставку с поста главы региона для участия в выборах президента Республики Корея.