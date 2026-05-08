Кассир Майя написала порталу LA.LV, что «зарплата кассира-консультанта в сети оптовых магазинов “PROMO” после испытательного срока составляет неизменные 850 евро на руки. Это нормально — стоять на ногах по 13 часов за такие деньги?»

Работа кассира — это не просто сидеть за кассой и пробивать покупки. Это постоянное напряжение, концентрация и работа с людьми, приходящими в магазин в самом разном настроении. Кассир должен быть быстрым, точным и при этом вежливым. За день он обслуживает сотни покупок, сканирует товары, принимает оплату, отвечает на вопросы клиентов, решает ситуации со скидками, ошибками сканеров или отсутствием товаров.

Перерывы? Часто короткие и нерегулярные. Физически это тяжёлая работа, которая нередко отражается на спине, ногах, зрении и психическом здоровье. Кроме того, нужно следить, чтобы в кассе не было недостачи, не пропадали товары и всё было в порядке. Но за улыбкой часто скрываются усталость, стресс и ощущение, что общество и работодатели воспринимают их труд как нечто само собой разумеющееся.

Судя по объявлениям о работе этой компании в интернете, кассирам предлагают зарплату 6,40–6,85 евро в час (1060–1135 евро брутто в месяц), бонус 500 евро на руки за каждого приведённого сотрудника, а также бонус за посещаемость — 150 евро на руки раз в квартал.

Обязанности: — вежливое и профессиональное обслуживание клиентов; — проведение наличных и безналичных расчётов; — контроль оборота товаров и сроков годности в кассовой зоне.

Хотя официальная статистика показывает, что средняя месячная зарплата в Латвии до уплаты налогов составляет около 1835 евро, этот показатель не всегда отражает реальные ожидания работников «синих воротничков» при смене работы. «Показатели средней зарплаты часто используются как ориентир, но в реальности люди задаются более практичным вопросом — сколько я реально получу и хватит ли этого на жизнь», — говорит руководитель по работе с клиентами кадровой компании “Biuro” Байба Розентале.

«Мы видим, что кандидаты становятся более точными и уверенными при сравнении предложений. Они оценивают не только размер зарплаты, но и график работы, условия сверхурочных, удобство транспорта и насколько чётко определены обязанности. Если хотя бы один из этих пунктов кажется неясным или несбалансированным, это может перевесить даже вроде бы конкурентоспособную зарплату».

На практике люди чаще всего отказываются от работы, если общее предложение не соответствует их представлениям о справедливости или реалистичности. Частой причиной становится график или сменный режим, особенно если он не сочетается с повседневной жизнью или семейными обязанностями. Важным фактором также является расположение работы — если добираться долго или неудобно, предложение становится менее привлекательным, даже если зарплата на бумаге выглядит хорошей. Нередко кандидаты отказываются и потому, что получают более выгодную альтернативу, либо потому, что сама должность кажется неясной — например, непонятны границы ответственности, объём нагрузки или долгосрочная стабильность.