Вчера в Сейме прошли дебаты о нынешней ситуации в экономике страны и перспективах на будущее.

Экономика и дроны

По злой иронии судьбы, дебаты начались буквально через несколько часов после залета в Латгалию боевых дронов и депутатам было совершенно очевидно, что если такие инциденты участятся, а все к этому идет, то это очень сильно повлияет на экономику страны! Ведь придется еще больше средств тратить и на оборону, и на ликвидацию последствий прилета дронов (если, не дай Бог, будут конкретные разрушения и пожары), и на поддержку Латгалии, из которой могут уйти итак немногочисленные предприниматели и инвесторы.

Впрочем, и без дронов латвийской экономике хватает вызовов и проблем, что и признал, открывая вчерашние дебаты, глава минфина Арвилс Ашераденс («Новое Единство»).

Примечательно: доклад базировался на прогнозах января-февраля, а уже в марте из-за войны в Персидском заливе все в мире изменилось и вместо ожидающегося стремительного роста экономики сегодня мы уже будем рады хоть какому-то прогрессу…

Все-таки она растет…

Вместе с тем, министр финансов пытался быть оптимистом: много говорил об историческом решении довести финансирование обороны до 5% от ВВП (правда, за счет кредитов Евросоюза, а остальные, то бишь бюджетные деньги надо еще найти), о том, что предприниматели успешно адаптировались к изменчивой геополитической ситуации и экономика все равно продолжит расти…

По прогнозам минфина, ВВП в этом году мог бы вырасти на 2,6%, но… вмешался кризис в Персидском заливе и если он в ближайшие пару месяцев не завершится, то про относительно бурный экономический рост можно будет забыть.

А еще министр финансов открыто сказал, что Латвии нужна «модернизация публичного сектора», что в переводе на простой язык означает: более компактное госуправление и сокращение административных расходов.

Где взять деньги на airBaltic?

Министр финансов предупредил парламентариев и о том, что еще в этом году придется решать вопрос с поиском капитала для airBaltic! В переводе это означает, что правительству необходимо будет в ближайшие месяцы найти деньги на то, чтобы национальная авиакомпания продолжила свою работу.

При этом Ашераденс отметил, что вкладывание средств в airBaltic не отвечает требованиям фискальной дисциплины. Со своей стороны добавим, что Брюссель запрещает использовать бюджетные средства для дотирования бизнеса.

Глава минфина напомнил, что у государства нет и денег на Rail Baltica, поэтому строить придется только на те средства, что выделяет Брюссель.

В свою очередь, глава минэкономики Виктор Валайнис продолжал призывать к реализации амбициозных планов. Он напомнил, что в минувшем году общие вложения в экономику достигли 4,3 миллиардов евро, тогда как экономисты прогнозировали вложения в размере… 600 миллионов!

По мнению министра, провозглашенная министерством экономики стратегическая цель — добиться к 2035-му году удвоения экономики, - вполне осуществима. И за 10 лет вполне реально привлечь в экономику 175 миллиардов евро — именно столько, по подсчетам нужно, чтобы наша страна достигла среднего уровня ЕС и продолжала развиваться.

Как будем отбиваться?

Интересно, что Виктор Валайнис в своем выступлении не обошел и тему прилета дронов, призвав правительство, то бишь и само себя. «Я только что вернулся с Украины, получил всю информацию о том, как эта страна отбивается от дронов. Эти системы не стоят каких-то фантастических денег, мы вполне можем себе это позволить. Все уже в этой стране отработано и нам не нужно открывать Америку — просто взять и использовать этот опыт, как уже сделали сейчас страны Персидского залива», - сказал глава минэкономики.

Оппозиция, разумеется, была настроена не столь радужно. Депутат Айва Виксна (Объединенный список) обратила внимание на признание министра финансов о том, что многие политические приоритеты уже приняты, хотя денег на них пока нет.

«Это все напоминает ситуацию, когда участники банкета пьют, едят, танцуют. Но когда им приносят счет, то они говорят, что пусть платят следующие участники банкета… Вот так и новому правительству придется платить за банкет, который устроило нынешнее правительство!» - сказала А. Виксна.

Скоро придется сокращать расходы на миллиард!

Да, многие оппозиционные депутаты в своих выступлениях как бы уже заглядывали вперед, представляя, что ждет новое правительство, какие завалы ему придется разгребать. И такая реакция понятна, ведь выборы уже через 5 месяцев…

Кстати, по словам главы минфина, в бюджете-2027 «фискальное пространство» составит 80 миллионов — то есть всего столько денег будет на все дополнительные нужны государства. Мягко говоря, не густо…

Однако никогда не бывает так плохо, чтобы не было еще хуже! В 2030-м году фискально пространство составит… минус 883 миллиона! То есть нужно будет не решать вопрос о том, как поделить условно дополнительные деньги, а как… сократить расходы почти на миллиард!

Не трогайте второй пенсионный…

Очевидно, что министр финансов очень боится начавшейся дискуссии, а теперь уже и сбора подписей за референдум (!) о предоставлении права жителям изъять свои накопления во втором пенсионном уровне. Этот вопрос Ашераденс не смог обойти даже во время дебатов по экономике.

«Немного позвольте прикоснуться к использованию второго пенсионного уровня. Начался политический процесс. Я его понимаю. Да, в Литве и Эстонии это уже сделано. В разговоре с министрами финансов Эстонии и Литвы они не считают этот процесс хорошим. Все, что произошло – этих средств ушло больше и на ежедневное потребление, меньше на инвестиции.

Но чем это обернулось? В обеих странах выросла инфляция и просто произошло подорожание товаров и услуг. И я считаю, что это может быть тот случай, когда Латвия может отличаться от обоих соседей. И мы могли бы поступить совершенно иначе. И, поверьте, они оценили бы это как умный поступок», - сказал А. Ашераденс.

Итого

Если подводить краткие итоги многочасовой дискуссии, то они таковы.

Первое — экономика Латвии, хоть и со скрипом, но живет и даже демонстрирует рост, что уже не мало в нынешних неопределенных геополитических условиях.

Второе — если удастся уменьшить бюрократию, укрепить безопасность и создать благоприятную предпринимательскую среду, то инвесторы к нам обязательно придут.

Третье — пора, мягко говоря, притормозить с жизнью в долг, ведь уже к 2030-му году уровень госдолга достигнет 53% от ВВП!