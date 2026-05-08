Звезда «Уральских пельменей» Дмитрий Брекоткин, воспитывающий четверых детей, откровенно рассказал о родительстве и признался, что до сих пор не уверен, каким отцом он стал.

Дмитрий Брекоткин является многодетным отцом. Всего у звезды «Уральских пельменей» четверо наследников — две дочери от первого брака и сын и дочь от нынешней супруги. Артист поделился впечатлениями о родительстве.

По словам Дмитрия, отцовство приносит ему самые разные, порой противоречивые эмоции. Он признаётся, что до сих пор не до конца понимает, каким отцом стал. Артист отмечает: сначала он считал себя сдержанным и рациональным человеком, но в моменты, связанные с детьми, неожиданно накрывают сильные чувства — вплоть до слёз.

Одна из дочерей Дмитрия, Анастасия, уже состоит в браке. Юморист вкратце рассказал об отношениях с зятем. «Не сказать, что у нас было много моментов, чтобы проверить наши отношения. Времени-то прошло совсем немного», — сказал Брекоткин.

Первая супруга Дмитрия Екатерина родила от него дочерей Анастасия и Елизавету. Этот брак продержался 22 года, развод состоялся в 2017 году. Причиной разрыва, по словам мамы Брекоткина, стал насыщенный график артиста. Из-за постоянных гастролей от отдалился от семьи.

Сейчас 53-летний Дмитрий женат на девушке по имени Олеся. Она родила от звезды «Уральских пельменей» сына Гошу и дочь Маргариту.

Несмотря на опыт и большую семью, Брекоткин признаёт: отцовство остаётся для него сложным и эмоциональным путешествием, в котором строгая рациональность неожиданно уступает место искренним чувствам.