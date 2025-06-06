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К какой войне готовится старушка Англия 0 648

В мире
Дата публикации: 06.06.2025
BB.LV
Зенитные ракеты Его Величества.

Зенитные ракеты Его Величества.

Угроза России, описывается как «немедленная и насущная», а Китай, напротив, является «изощренным и постоянным вызовом».

Правительство Великобритании опубликовало Обзор стратегический обороны. В документе содержится оценка угроз национальной безопасности, текущего состояния вооруженных сил и перспективные направления их развития, а также представлено 62 рекомендации по повышению боеспособности армии, которые позволят «перейти к новому способу ведения войны».

Авторы доклада считают, что Великобритания впервые с окончания Холодной войны сталкивается с многочисленными угрозами безопасности, процветанию и демократическим ценностям. При этом угроза, исходящая от России, описывается как «немедленная и насущная», а Китай, напротив, является «изощренным и постоянным вызовом».

Чтобы исправить ситуацию правительство планирует выделить финансовые средства на строительство не менее шести новых оружейных заводов и закупку до 7000 ракет большой дальности, реактивных снарядов и беспилотников.

Отдельное внимание направлено на обеспечение ядерного сдерживания. Впервые с 1998 года Великобритания рассматривает возможность возвращения к воздушному компоненту ядерных сил — речь идет о закупке истребителей F-35A, которые являются носителями американских ядерных бомб B61.

"Трудные уроки, полученные в результате незаконного вторжения Владимира Путина на Украину, показывают, что армия сильна лишь настолько, насколько сильна стоящая за ней промышленность", -заявил министр обороны Джон Хили.

Кроме того, запланировано строительство до 12 новых атомных подводных лодок в рамках программы AUKUS, а также инвестирование 15 миллиардов фунтов на программу «Суверенных ядерных боеголовок».

Стратегический обзор обороны содержит грандиозные планы правительства по модернизации и повышению боеспособности вооруженных сил, однако подробная информация об одном из главных вопросов («Где взять на это деньги») почему-то отсутствует...

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