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Кто такой Навроцкий и чего ждать Латвии от нового президента Польши 1 1446

В мире
Дата публикации: 06.06.2025
BB.LV
Кто такой Навроцкий и чего ждать Латвии от нового президента Польши
ФОТО: dreamstime

С избранием нового президента Польши Кароля Навроцкого нет оснований ожидать радикальных изменений в основных направлениях внешней политики страны, такое мнение в беседе с агентством LETA выразил бывший посол Латвии в Польше и старший исследователь Латвийского института внешней политики (ЛИВП) Эйнар Семанис.

Он отметил, что в период президентства Навроцкого можно ожидать следования основным принципам национал-консервативной партии "Право и справедливость". Это означает критическое отношение к Европейскому союзу, сложную позицию в отношении Украины, обусловленную непростой историей между двумя странами, в том числе Волынской трагедией. Семанис подчеркнул, что новоизбранный президент Польши — профессиональный историк, поэтому можно ожидать более частых ссылок на исторические факты.

Старший исследователь ЛИВП акцентировал внимание на том, что позиция Польши по Украине тесно связана с решительным осуждением российской агрессии. Бывший посол отметил, что Навроцкий выступает за решительную поддержку Украины, однако он не поддерживает вступление Украины в НАТО до окончания российской агрессии. Новый польский президент также призывает сократить поддержку украинских беженцев, что связано с определенной усталостью польского общества.

Семанис подчеркнул, что, по мнению аналитиков, Польша заинтересована в том, чтобы Украина выстояла. По его словам, это четкая позиция Польши, так как в случае падения Украины Польша понимает, какая страна может стать следующей.

"Если говорить об основных установках нового президента по данному вопросу, думаю, принципиальных изменений в позиции Польши нет", — заявил Семанис.

Отвечая на вопрос о возможном взаимодействии Навроцкого с правящей коалицией, старший исследователь ЛИВП указал, что результаты выборов отражают традиционное разделение польского общества на так называемую "патриотическую" и "либерально-европейскую" Польшу.

По его мнению, новоизбранный президент Польши может тормозить проевропейские инициативы правительства, поскольку обладает правом вето на законопроекты, а у правящей коалиции не хватает голосов в парламенте для преодоления президентского вето.

Семанис выразил предположение, что может быть заторможена инициатива правительства премьер-министра Дональда Туска по реформе судебной сферы, в частности процедуры назначения судей. Речь идет о снижении влияния политики на судебную систему.

По мнению старшего эксперта ЛИВП, это касается также либерализации законодательства об абортах и изменений в законодательстве о признании гражданского партнерства для однополых пар. Он считает, что в вопросах внешней политики Навроцкий выступает против ориентации на Брюссель. Новый президент подчеркивает "соло-роль" Польши.

Кроме того, как указывает старший исследователь ЛИВП, новоизбранный президент Польши выступает против "зеленой" политики ЕС. Однако, по словам Семаниса, это не означает, что Навроцкий будет блокировать абсолютно всё — возможны компромиссы, например, в финансовой или налоговой сфере.

"Очевидно, что раскол довольно глубокий. Поэтому некоторые аналитики указывают, что теоретически в Польше могут быть объявлены новые парламентские выборы. Премьер-министр Туск признает, что ситуация действительно очень серьезная, однако что касается реализации реформ, он не собирается "делать шаг назад", — заявил Семанис.

На вопрос о значении нового президента для Латвии и региона старший исследователь ЛИВП отметил, что Польша — очень важный союзник Латвии в регионе и в целом в контексте европейской безопасности. Он подчеркнул, что в этом аспекте Польша остается для Латвии принципиально важным партнёром, и позиции нового польского президента это подтверждают. Бывший посол подчеркнул, что это имеет существенное значение для безопасности Латвии, особенно в контексте поддержки Украины.

Как уже писало агентство LETA, во втором туре президентских выборов, прошедших в Польше 1 июня, победу одержал кандидат от оппозиционной консервативной партии "Право и справедливость" Навроцкий.

Кандидат от оппозиционной национал-консервативной партии "Право и справедливость" Навроцкий получил 50,89% голосов, а кандидат Рафал Тшасковский, выдвинутый представляемой Туском либерально-консервативной Гражданской коалицией, — 49,11%.

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    Aleks
    6-го июня

    Польша начала понемногу процесс суверенизации ,отходя от влияния Брюсселя и это только начало.Зная нелюбовь поляков к
    некой еврейской Секте из США ,у нее наступят тяжёлые времена и в Польше действительно миллионы националистов в хорошем смысле этого слова,а не как в Латвии,где среди националистов латышей практически нет и они преследуют интересы только своей нации,не считая за людей не только русских,но вообще всех,включая даже бы вроде некоторых своих. В 2019 году миллион польских националистов в Варшаве несли плакаты:Уберите ж..Ов из правительства! Правительству пришлось перестраиваться и идти навстречу народу,потому как поляки -люди дела и что могло произойти-одному богу известно. Поэтому политика Польши будет совсем другая и в отношении Украины так же,где засела такая же Секта как в России и в Латвии Не надо питать надежды и ,,латышам,,во власти.Польские националисты вас не любят везде и Навроцкий к их мнению прислушивается.Но все будет по умному,спокойно,хитро и мудро...)))

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