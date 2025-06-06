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В НАТО растет поддержка увеличения оборонных расходов до 5% ВВП 1 357

В мире
Дата публикации: 06.06.2025
BB.LV
В НАТО растет поддержка увеличения оборонных расходов до 5% ВВП
ФОТО: LETA

Большинство союзников Соединённых Штатов в НАТО поддерживают требование президента США Дональда Трампа выделять на оборону 5% от валового внутреннего продукта (ВВП), заявил в четверг генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, пишет LETA со ссылкой на AP.

"Поддержка широка," — заявил Рютте журналистам после встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. "Мы действительно близки", — сказал генсек, выразив уверенность, что договоренность будет достигнута к следующему саммиту НАТО.

Как уже сообщалось, лидеры военного альянса планируют встретиться 24 и 25 июня в Гааге, чтобы обсудить свои оборонные расходы.

Трамп потребовал от стран-членов альянса увеличить оборонные расходы до 5% от ВВП. В ответ Рютте предложил компромиссную формулу: 3,5% на вооружённые силы и 1,5% на инфраструктуру, например, дороги или порты.

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#нато
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(1)
  • П
    Процион
    7-го июня

    Военные расходы наверняка будут увеличены. Старые вояки уже нагребли себе сколько смогли. Но у них же ещё есть дети и внуки, которые теперь подросли и требуют корма. Вот для них и увеличение.

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