Еврокомиссия планирует поддержать очистку воды для устранения стойких загрязнителей (ПФАС) с помощью Европейской стратегии устойчивости водных ресурсов, принятой в среду в Брюсселе Еврокомиссия планирует начать масштабную операцию по очистке воды от ПФАС - перфторалкильных и полифторалкильных соединений, известных как "вечные загрязнители" - путем создания государственно-частного партнерства. Такие задачи содержатся в Европейской стратегии устойчивости водных ресурсов, принятой в среду в Брюсселе.

По данным Европейского агентства по окружающей среде (EEA), в 2022 году из 1300 мониторинговых объектов в Европе 59%, расположенных в реках, 35% в озерах и 73% в прибрежных водах, превышали экологический стандарт качества для перфтороктаносульфоновой кислоты (ПФОС), одного из видов ПФАС.

Сейчас в Европе только 37% поверхностных вод имеют хорошее или очень хорошее экологическое состояние, а 29% достигли хорошего химического статуса.

Экологические ассоциации, которые выступают за запрет ПФАС на уровне источника, называют нынешнее положение дел "упущенной возможностью" и говорят, что жесткие меры было необходимо принимать раньше.

"Мы ожидали увидеть более амбициозные действия по сокращению загрязнения в источнике, особенно когда дело касается пестицидов, - объясняет руководитель отдела науки и политики Европейской сети по борьбе с пестицидами (PAN) Ангелики Лиссимаху. - Мы видим, что хотя об этом и упоминается - будто нам нужно сократить загрязнение пестицидами в источнике, но скажем так, меры, которые они принимают для этого, на самом деле не оправдывают ожиданий".

"Вечные загрязнители"

Перфторалкильные и полифторалкильные соединения чрезвычайно устойчивы в окружающей среде. За это их называют "вечными загрязнителями". Их стоимость для здоровья оценивается от 52 до 84 миллиардов евро в год. Некоторые из них классифицированы как канцерогенные.

ПФАС используются в промышленности и производстве потребительских товаров. Эти соединения присутствуют в антипригарной посуде, пене для огнетушителей, медицинских приборах. ПФАС применяют для придания водонепроницаемых свойств пальто, перчаткам и брюкам.

В интервью Euronews еврокомиссар по окружающей среде Джессика Розуолл выссказалась в поддержку запрета ПФАС при производстве определенных товаров - косметики и упаковки для пищевых продуктов. При этом она подчеркнула, что в ряде отраслей эффективной альтернативы ПФАС пока нет.

Джессика Розуолл, комиссар ЕС по вопросам окружающей среды: "Проблема в том, что нам нужны ПФАС в самой разной продукции. Например, в медицинских товарах, таких как ингаляторы, вещах, которые вы используете, когда вам предстоит хирургическая операция. И замены ПФАС пока не существует. Это также касается "зеленого перехода", полупроводников, цифровизации и оборонной промышленности. Есть много отраслей, где ПФАС нет замены".

По оценкам Еврокомиссии, на очистку воды от ПФАС в Европе требуется от 5 до 100 миллиардов евро в год. Поэтому Брюссель хочет, чтобы расходы на эти операции взяли предприятия, использующие ПФАС. По принципу кто загрязняет, тот и платит.

Но для некоторых загрязнителей, таких как ТФУК (трифторуксусная кислота, один из видов ПФАС), очистка не так проста. "По словам представителей водных компаний, это очень дорогой процесс, который включает извлечение всех минералов из воды и добавление их обратно. В конце концов, вы потеряете много воды, - говорит Ангелики Лиссимаху. - Поэтому вы будете потреблять гораздо больше энергии".

Европейская стратегия

Европейская стратегия устойчивости водных ресурсов, принятая Еврокомиссией в среду, направлена на восстановление водного цикла и обеспечение доступа к чистой, доступной по цене воде в то время, когда Европа сталкивается с экстремальными погодными явлениями, такими как наводнения и засухи. 34% территории ЕС страдают от нехватки воды.

"Вода - это жизнь. Устойчивость водных ресурсов необходима для наших граждан, фермеров, окружающей среды и бизнеса, - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. - Стратегия ЕК по устойчивости водных ресурсов определяет путь к устойчивой, жизнеспособной, умной и конкурентоспособной водной экономике. Мы должны действовать сейчас, чтобы защитить этот ресурс".

Европейский план действий также включает в себя повышение осведомленности об этих проблемах через общественные дебаты, увеличение европейского финансирования модернизации инфраструктуры, поддержку оцифровки через программу ЕС по наблюдению за состоянием Земли "Коперник" и поддержку инноваций.