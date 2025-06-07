Министерство человеческого капитала Аргентины опубликовало результаты тестирования учеников секундарий Aprender 2024. Тестирование проводилось в октябре прошлого года. По математике достигли удовлетворительного уровня только 14,2% учащихся. При этом 54,6% находятся на уровне ниже базового, 31,2% — на базовом. Учеников с продвинутым уровнем знаний по математике вообще нет.

Согласно результатам тестов по языку, достигли удовлетворительного уровня или превысили его 58% учащихся секундарий. На базовом уровне 26,2% тестируемых, 15,8% — на уровне ниже минимального.

В тестировании принимали участие 379 050 учащихся 5 и 6 классов 11 846 школ по всей стране — оно охватывало 96,6% учебных заведений Аргентины и более ⅔ учеников. Учащиеся, которые проходили тесты в 2024 году, начали обучение в секундариях в 2019 и 2020 годах, то есть на результаты повлияли условия пандемии COVID-19.

Показатели в среднем лучше в частных учебных заведениях, чем в государственных и выше в городах, чем в сельской местности.

Издание La Nacion обратилось в секретариат образования, чтобы услышать официальное мнение по поводу результатов тестов по математике. В правительстве заявили, что рассматривают несколько гипотез. Во-первых, заниматься математикой во время пандемии дома было сложнее, чем другими предметами. Во-вторых, развитие языковых навыков подкрепляют занятия другими предметами — обществознанием, естественнонаучными дисциплинами и пр. В-третьих, проблемы с математикой в конце секундарии — результат аккумулирования проблем с начальной школы. Наконец, по мнению чиновников, ситуация с математикой — структурная проблема, наблюдаемая и в других странах. Она связана с падением уровня подготовки самих учителей, часть из которых испытывают серьезные сложности с базовыми темами, такими как операции с процентами, что отражает структурную проблему, требующую глубоких изменений в планах как начальной, так и непрерывной подготовки преподавателей.

В начале мая выходили результаты тестирования в начальных школах.