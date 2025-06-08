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Канцер Мерц: в ФРГ есть антисемитизм, но он - импортированный 1 378

В мире
Дата публикации: 08.06.2025
BB.LV
У нового антисемитизма - имигрантское и левацкое лицо.

У нового антисемитизма - имигрантское и левацкое лицо.

"Мы преследуем в судебном порядке тех, кто нарушает закон".

В ФРГ из-за роста числа мигрантов появился "импортированный антисемитизм", заявил Фридрих Мерц. По словам канцлера ФРГ, "это ужасный вызов, особенно для Германии" и немецкие власти борются с этим всеми средствами.

Федеральная ассоциация исследовательских и информационных центров по борьбе с антисемитизмом (RIAS) представила в Берлине доклад, согласно которому в 2024 году число юдофобских инцидентов в Германии выросло на 77% - до 8627 случаев.

Телеведущая Fox News показала эту статистику Мерцу. По ее словам, "очень много таких вещей, которые похоже происходят здесь в США и в Германии, в их числе антисемитизм".

Мерц: Это ужасный вызов для Германии

"Это ужасный вызов, особенно для Германии, что мы столкнулись с таким числом антисемитских проявлений в Германии. Мы делаем все, что можем, чтобы снизить этот показатель. Мы преследуем в судебном порядке тех, кто нарушает закон. Честно говоря, мы имеем своего рода импортированный антисемитизм из-за большого числа мигрантов за последние 10 лет. Мы должны решить эту проблему. Хочу очень четко дать понять: правительство Германии и подавляющее большинство в парламенте Германии решительно против этого антисемитизма и этих людей", - ответил Мерц.

"Сейчас мы в Германии меняем миграционную политику. Вчера наше правительство в Германии приняло уже второе такое решение. И мы делаем больше для того, чтобы снизить огромное число нелегальных мигрантов. И мы делаем успехи, эти показатели падают. Но мы еще не в конце пути", - добавил канцлер.

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(1)
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    Aleks
    8-го июня

    Так кто,интересно,этот импорт курировал как не евреи?Ведь известно,что завозом мусульманских товарищей в страны ЕС занимаются несколько фирм ,возглавляемые евреями... Парадокс,евреи импортируют в ФРГ и др.страны антисемитов,чтобы кричать о том ,что в Европе растет антисемитизм,при этом ещё уничтожив 40 тыс.мирных жителей в Палестине. У меня когнитивный диссонанс ...

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