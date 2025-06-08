Российские власти хотят разместить 10 тысяч военнослужащих в непризнанном Приднестровье, заявил Financial Times премьер-министр Молдовы Дорин Речан.

На вопрос о том, откуда цифра, он ответил, что она основана на разведывательной информации.

По его словам, чтобы это сделать, Кремль планирует установить в Молдове пророссийское правительство.

Парламентские выборы в Молдове намечены на сентябрь 2025 года. Речан уверен: Россия планирует вмешаться в них, чтобы будущее правительство, более ориентированное на Москву, позволило ей расширить военное присутствие в регионе.

Действия Кремля по вмешательству включают пропаганду в интернете и незаконные денежные переводы партиям и избирателям, пояснил он.

Об одной из таких кампаний рассказало издание The Insider: российская сеть ботов "Матрешка" опубликовали фейковые граффити с изображением "казней" президента Молдовы Майи Санду через повешение, расстрел и убийство током на электрическом стуле, а также многочисленные фейковые первые страницы СМИ с ложной информацией.

Следом созданный Евгением Пригожиным "Фонд борьбы с репрессиями" опубликовал "расследование" под заголовком "Бизнес на детях: Как молдавские власти под покровительством Майи Санду экспортируют украинских сирот на Запад". Фейковую статью распространили несколько прокремлевских англоязычных сайтов.

Кампания против Майи Санду сопоставима по масштабам с операцией дезинформации во время выборов в Бундестаг в 2025 году, отметили эксперты.

Худший сценарий

Сейчас в Приднестровье около 1500 российских военнослужащих – в основном это местные жители, уроженцы Молдовы с российскими паспортами, нанятые по контракту. Власти Молдовы неоднократно призывали к их выводу.

Эксперт в области безопасности молдавской общественной организации Watchdog Андрей Курорару сообщил Настоящему Времени, что Речан озвучил самый худший сценарий, который рассматривается в правительстве.

"Я думаю, что то, что говорит господин Речан в интервью для Financial Times, связано с рисками, которые мы видим в связи с предстоящими парламентскими выборами. Оппозиционный политик Илан Шор, который находится сейчас в Москве, говорит, что, если он выиграет эти выборы, он будет предлагать референдум о вступлении в Союзное государство России и Беларуси и в ОДКБ", – пояснил Курорару.

Он отметил, что такой риск есть – если судить по прецеденту, который был в Казахстане, когда президент страны пригласил российские войска "для поддержки мира и стабильности" в начале 2022 года. Тогда недовольство повышением цен на газ быстро переросло в многотысячные антиправительственные протесты по всей стране; часть мирных демонстраций вылились в беспорядки, которые были жестоко подавлены. Это вошло в историю Казахстана как Qandy Qantar – кровавый январь.