Россия начала сооружать укрытия для самолетов на своих военных базах

Неделю назад в результате проведенной украинскими спецслужбами операции «Паутина», когда заранее собранные в России дроны были доставлены грузовиками к российским авиабазам и запущены по ним операторами из Украины с небольшого расстояния, ВКС РФ потеряли не менее 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-22М.

Как пишет в социальной сети X OSINT-аналитик Def Mon, следы работ по строительству укрытий можно увидеть на спутниковых снимках аэродромов Кировское в аннексированном Крыму, а также в Севастополе и Гвардейском и Саках. На территории России подобные работы ведутся в Ейске, Крымске, Приморско-Ахтарске, на авиабазе Ханская в Адыгее, в Миллерово, Ахтубинске, Борисоглебске, Курске и Липецке, а также на базе стратегической авиации в Энгельсе .

СБУ в воскресенье опубликовала новое видео удара дрона по авиабазе "Белая" в Иркутской области. На нём показан взлет дрона из грузовика, пролет до авиабазы и удар по стратегическому бомбардировщику Ту-22М на фоне других, уже горящих после атаки дронов самолетов. Как отмечает украинское издание Defense Express, видео показывает, что оператор дрона тщательно выбирал цель, ударив по самолету, к кабине которого была приставлена лестница – это свидетельствовало о том, что он, вероятно, находится в летном состоянии.