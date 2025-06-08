Американский президент Дональд Трамп назначил генерал-лейтенанта Алексуса Гринкевича новым главнокомандующим объединенных сил НАТО и главой европейского командования Вооруженных сил США. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Как отмечается в опубликованном сообщении, Гринкевич в настоящее время занимает пост директора по операциям Объединенного комитета начальников штабов. В американском военном ведомстве также уточнили, что назначение утверждено при поддержке альянса: «НАТО также согласилось назначить генерал-лейтенанта Гринкевича верховным главнокомандующим».

Алексусу Гринкевичу 53 года. Известно, что военачальник имеет белорусские корни: его прадед, Илья Гринкевич, родился в Минске, а в 1899 году эмигрировал в США.

Ранее, с 2022 года, пост главнокомандующего Объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса в Европе занимал американский генерал Кристофер Каволи. Он ратовал за размещение в Европе американского гиперзвукового оружия дальнего действия, подчеркивая, что выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) – важный шаг, из которого необходимо извлечь выгоду. Также Каволи заявлял, что Штатам необходимо сохранить в Европе усиленную группировку войск.

После того, как в 2005-06 годах 1-я бронетанковая дивизия и 1-я пехотная дивизия были передислоцированы из Германии в США, в Германии остались четыре американские бригады (170-я и 172-я пехотные (на базе имени Элвиса Пресли (город Графенвёр), 173-я воздушно-десантная (Виченца) и 2-й кавалерийский полк). Однако очень скоро их число сократилось до двух, поскольку 170-ю и 172-ю пехотные бригады расформировали в октябре 2012 года и в мае 2013 года соответственно. После расформирования 172-й пехотной бригады 18 марта 2013 года Германию покинули последние американские танки.

С весны 2014 года в связи с событиями на Украине (аннексия Крыма Российской Федерацией и война в Донбассе) США начали серию непрерывных военных и военно-политических мероприятий на Европейском театре действий под общим наименованием операция «Атлантическая решимость». Стала регулярной ротация американских войск из США в Восточную Европу (официально — для участия в учениях и в совместной боевой подготовке с вооруженными силами государств этого региона). В Польше и Прибалтике впервые появились американские танки. Хотя средняя численность американских вооруженных сил в Европе, по данным The Military Balance, в 2013—2016 годах сократилась с 70,1 до 67,1 тысяч чел., неучтёнными остались ротационные силы, которые размещаются в Европе на определённый срок. Их численность примерно 8 тысяч человек. Таким образом, в Европе - около 75 тысяч американских военнослужащих.