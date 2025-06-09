Договор об аренде тюремных площадей угрожает безопасности Эстонии?

Министр юстиции и цифровых технологий Лийза Пакоста в понедельник на встрече с парламентской фракцией Isamaa заявила, что договор об аренде тюремных площадей со Швецией не угрожает безопасности Эстонии, и опровергла утверждения о возможной семейной миграции иностранных заключенных.

В начале встречи министр подчеркнула, что перед началом переговоров была поставлена четкая цель: договор должен поддерживать союзнические отношения и укрепление внутренней безопасности Эстонии в целом. Поэтому было сочтено возможным вести переговоры только с другим государством-членом НАТО и таким образом, чтобы соглашение включало и более широкое сотрудничество в области безопасности. Во-вторых, была проведена четкая красная линия, согласно которой безопасность Эстонии не должна была подвергаться компромиссу.

«Безопасность и оборона имеют для нас первостепенное значение, поэтому мы тесно сотрудничали с органами безопасности как Эстонии, так и Швеции и участвовали в оценке и снижении потенциальных рисков», - сказала Пакоста.

В соглашении закреплены важные принципы — например: иностранные заключенные не будут вступать в контакт с эстонскими заключенными, ни одному иностранному заключенному не будут выдавать увольнительную или отпускать на свободу в Эстонии, все иностранные заключенные будут возвращены в Швецию до окончания срока заключения. Эстония также не примет ни одного человека без предварительной проверки, и у нее есть право отказаться от заключенного или вернуть его обратно.

«Все заключенные будут проходить проверку в обеих странах. Окончательное решение будет принимать Эстония. Если впоследствии выяснится, что человек не подходит, его отправят обратно. В наши тюрьмы не будут помещать лиц с высоким риском безопасности, террористов, связанных с радикализацией или организованной преступностью лиц, а также лиц, требующих особого надзора», - заверила Пакоста.

Министр опровергла утверждения о возможной «семейной миграции» иностранных заключенных. «Это утверждение не имеет под собой почвы. Швеция не имеет ни права, ни возможности отправлять в Эстонию заключенных, у которых есть близкие родственные связи в Швеции, - это противоречило бы принципам защиты прав человека, - подчеркнула Пакоста. - Встречи между заключенными и членами их семей в основном происходят в цифровом формате, так показывает опыт Эстонии. Эстония — международно признанная цифровая страна, и мы эффективно используем технологии в тюремной системе — от общения до надзора».

Говоря о бюджете тюремного проекта, министр подчеркнула, что Швеция будет выплачивать Эстонии аванс в размере 30,6 млн евро в год, даже если в Эстонию прибудет менее 300 заключенных. Контракт рассчитан на содержание до 600 заключенных, что составляет 61,2 млн евро, причем каждый год сумма будет автоматически увеличиваться на основе индекса в 3,5%.

«Договор покрывает все сопутствующие расходы, а также оставляет резерв на случай непредвиденных обстоятельств, поэтому он также экономически выгоден для Эстонии. Что еще более важно, мы сохраним Тартускую тюрьму как важнейший комплекс внутренней безопасности и сохраним 160 рабочих мест. Кроме того, мы создадим более 250 новых рабочих мест только в тюремной службе, а также дополнительные рабочие места и контракты на обслуживание тюрьмы. В то же время нынешние расходы на содержание тюрьмы в размере 12 млн евро в год будут высвобождены и перенаправлены на другие сферы внутренней безопасности. Кроме того, увеличатся налоговые поступления и усилится региональное развитие», - сказала министр.

Министр также подчеркнула, что весь процесс подготовки соглашения был прозрачным и открытым. «Мы можем поблагодарить министра юстиции от Isamaa Леа Данильсон-Ярг, которая еще 23 февраля 2023 года в интервью ERR на английском представила намерение сдавать тюрьму в аренду в качестве решения проблемы пустующих мест в тюрьме. С тех пор мы были готовы отвечать на вопросы СМИ и всех желающих и освещали ключевые этапы. Договор и пояснительная записка находятся в открытом доступе в инфосистеме законопроектов», - сказала она.

Пакоста добавила, что соглашение также укрепит международный имидж Эстонии. «Наша тюремная служба соответствует самым высоким международным стандартам и рассматривается как надежный и профессиональный партнер. Именно благодаря нашей сильной правовой системе, высокому уровню квалификации персонала и технологическим возможностям Швеция рассматривает нас как надежного партнера. Кроме того, наличие пустующих мест в тюрьмах получило много положительных откликов в зарубежных СМИ как подтверждение низкого уровня преступности», - добавила министр.

В заключение Лийза Пакоста заверила, что это долго и тщательно обдуманное, выгодное и безопасное для Эстонии решение. «У нас успешное сотрудничество со странами-членами НАТО, сильная правовая среда и современная тюремная система. Этот договор позволит использовать эти преимущества в интересах Эстонии — поддерживать необходимую инфраструктуру, обеспечивать рабочие места и приносить Эстонии дополнительный доход. И еще раз: Это соглашение не угрожает безопасности Эстонии — оно ее поддержит и улучшит».

По словам Пакосты, каждая часть договора построена таким образом, чтобы безопасность была гарантирована на каждом этапе.

На прошлой неделе Министерство юстиции и цифровых технологий направило правительству на согласование проект договора о заключении между Эстонией и Швецией, который позволит Швеции разместить в Тартуской тюрьме до 600 заключенных с низким уровнем риска.