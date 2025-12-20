Украина уничтожила в Крыму российские истребители «Су-27» за 70 млн долларов 4 2325

Дата публикации: 20.12.2025
Дальнобойные дроны Центра спецопераций «Альфа» Службы безопасности Украины (СБУ) поразили два самолёта Су-27 на российском военном аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму, указала СБУ на Facebook.

Один из самолётов находился на рулёжной дорожке с полным боекомплектом и был готов к боевому вылету. Он был уничтожен.

Ориентировочная стоимость обоих самолётов составляет около 70 млн долларов США.

Дополнительно подтверждено поражение диспетчерской вышки, что может осложнить организацию и контроль полётов на аэродроме.

Это уже вторая успешная атака СБУ на аэродром Бельбек за последние дни, указала Служба. 18 декабря беспилотники службы поразили на этом аэродроме российскую технику на сотни миллионов долларов: две РЛС «Небо-СВУ», РЛС 92Н6 из состава ЗРК С-400 «Триумф», ЗРК «Панцирь-С2» и самолёт МиГ-31 с полным боекомплектом.

Удары СБУ по ключевым военным аэродромам, а также уничтожение самолётов и систем ПВО противника во временно оккупированном Крыму существенно снижают его военный потенциал в регионе. Эта системная работа будет продолжена и далее, добавила Служба.

#Украина #Крым #беспилотники #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
