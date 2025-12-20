На северо-западе Турции обнаружен упавший дрон. Он российский? 2 586

В мире
Дата публикации: 20.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: На северо-западе Турции обнаружен упавший дрон. Он российский?

В Турции найден беспилотник неизвестного происхождения — это произошло на следующий день после того, как в северо-западной части страны упал российский разведывательный дрон Orlan-10, сообщает в субботу турецкие СМИ, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Дрон был обнаружен в пустом поле неподалёку от города Балыкесир, расположенного к юго-западу от Стамбула.

Телерадиокомпании Halk TV и Haberturk сообщают, что беспилотник доставлен в Анкару для проведения анализа.

По данным СМИ, со ссылкой на фермеров, дрон, по всей видимости, упал несколько дней назад.

В пятницу ещё один дрон был найден неподалёку от города Измит, примерно в 30 километрах от побережья Чёрного моря.

Согласно информации, предоставленной Министерством внутренних дел Турции, которое начало расследование, найденный дрон предположительно является российским аппаратом типа Orlan-10, используемым для разведки и наблюдения.

В понедельник Турция сбила ещё один беспилотник, который «вышел из-под контроля» и приближался к её воздушному пространству со стороны Чёрного моря.

Турция предупредила как Россию, так и Украину о недопустимости расширения войны в другие части региона.

#Турция #разведка #безопасность #технологии #дроны #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
