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Генсек НАТО призывает увеличить противовоздушную оборону альянса на 400% 1 310

В мире
Дата публикации: 09.06.2025
BB.LV
Генсек НАТО призывает увеличить противовоздушную оборону альянса на 400%
ФОТО: LETA

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в понедельник призвал увеличить возможности альянса по противовоздушной и противоракетной обороне на 400% в ответ на угрозы со стороны России, пишет LETA со ссылкой на AFP.

«В Украине мы видим, как Россия ведёт террор с воздуха, поэтому мы усилим щит, защищающий наше небо», – заявил Рютте.

Для сохранения надёжного сдерживания и обороны НАТО необходимо увеличить противовоздушную и противоракетную защиту в четыре раза.

«Опасности не исчезнут даже после окончания войны в Украине, – подчеркнул Рютте. – Нам нужен гигантский скачок в нашей коллективной обороне. Мы должны иметь больше сил и возможностей, чтобы полностью реализовать наши оборонные планы».

«Нашим вооружённым силам также необходимы тысячи единиц бронетехники и танков, миллионы артиллерийских снарядов», – говорится в заявлении Рютте.

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#нато
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(1)
  • 9-го июня

    это надо было делать 10 лет назад ещё чтоб не подвергать жителей европы такому риску, деньги на оборону собирают исправно а куда они уходят? где безопасность? Российская спец-операция показала насколько европа стала беззубой, ей богу стыдно.

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