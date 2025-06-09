Генсек НАТО призывает увеличить противовоздушную оборону альянса на 400%

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в понедельник призвал увеличить возможности альянса по противовоздушной и противоракетной обороне на 400% в ответ на угрозы со стороны России, пишет LETA со ссылкой на AFP.

«В Украине мы видим, как Россия ведёт террор с воздуха, поэтому мы усилим щит, защищающий наше небо», – заявил Рютте.

Для сохранения надёжного сдерживания и обороны НАТО необходимо увеличить противовоздушную и противоракетную защиту в четыре раза.

«Опасности не исчезнут даже после окончания войны в Украине, – подчеркнул Рютте. – Нам нужен гигантский скачок в нашей коллективной обороне. Мы должны иметь больше сил и возможностей, чтобы полностью реализовать наши оборонные планы».

«Нашим вооружённым силам также необходимы тысячи единиц бронетехники и танков, миллионы артиллерийских снарядов», – говорится в заявлении Рютте.