Глава МИД Израиля Гидеон Саар встретился в Берлине с министром иностранных дел Германии Иоганном Вадефулем.

После встречи с глазу на глаз министры провели расширенную встречу с участием рабочих групп обеих сторон. Встречи состоялись после совместного посещения Мемориала Холокоста в Берлине.

По окончании встречи министры провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой глава МИД Израиля, в частности, сказал:

"Мы обсудили на нашей встрече множество разнообразных вопросов - глобальных, европейских, региональных. Это были позитивные переговоры.

Спустя 80 лет после Холокоста антисемитизм распространился по всему миру, и особенно в Европе. Спустя 80 лет после Холокоста Государство Израиль снова находится под угрозой уничтожения.

ХАМАС, хуситы, "Хизбалла" и прежде всего - Иран открыто работают над тем, чтобы уничтожить нас. И все же есть те, кто стремится превратить жертву в агрессора. ХАМАС несет исключительную ответственность за начало войны и ее продолжение, и именно ХАМАС несет ответственность за страдания обеих сторон.

Израиль ответил «да» на предложение специального посланника Стива Уиткоффа о сделке с заложниками — еще 19 дней назад. К сожалению, ХАМАС отклонил это предложение. Я говорю это здесь — максимально ясно: Израиль серьезен в своем намерении и решимости достичь соглашения - такого соглашения, которое приведет к прекращению огня и решит все вопросы, которые мы обсуждали на наших встречах.

Я ожидаю, что все, кто заинтересован в достижении этих целей — и Германия в том числе — внесут свой позитивный вклад и будут работать над оказанием давления на ХАМАС — через каналы, которые на него влияют. Однако давление на Израиль, нападки, антиизраильские заявления и решения и угрозы санкций, как это делают другие европейские страны, не только не помогут — они укрепят позиции ХАМАСа.

МАГАТЭ опубликовало серьезный отчет об иранской ядерной программе. Отчет рисует ясную картину: несмотря на бесчисленные предупреждения международного сообщества, Иран полон решимости завершить свою программу по получению ядерного оружия.

Это подтверждает то, что Израиль говорил годами – ядерная программа Ирана не преследует мирных целей. Масштабы обогащения урана в отчете вызывают тревогу. Такие масштабы существуют только в странах, которые работают над получением ядерного оружия. Для этого нет никаких гражданских оснований.

Все это ясно указывает: Иран продолжает нарушать свои основные обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Он продолжает отказываться от сотрудничества с инспекторами МАГАТЭ.

В свете этого отчета я призываю международное сообщество начать действовать немедленно, чтобы остановить Иран".