Baltijas balss logotype

МИД Израиля: спустя 80 лет после Холокоста антисемитизм распространился по всему миру, и особенно в Европе 1 359

В мире
Дата публикации: 09.06.2025
BB.LV
Гидеон Саар и Иоганн Вадефуль.

Гидеон Саар и Иоганн Вадефуль.

Берлин остается одной из немногих столиц Старого Света, поддерживающих еврейское государство.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар встретился в Берлине с министром иностранных дел Германии Иоганном Вадефулем.

После встречи с глазу на глаз министры провели расширенную встречу с участием рабочих групп обеих сторон. Встречи состоялись после совместного посещения Мемориала Холокоста в Берлине.

По окончании встречи министры провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой глава МИД Израиля, в частности, сказал:

"Мы обсудили на нашей встрече множество разнообразных вопросов - глобальных, европейских, региональных. Это были позитивные переговоры.

Спустя 80 лет после Холокоста антисемитизм распространился по всему миру, и особенно в Европе. Спустя 80 лет после Холокоста Государство Израиль снова находится под угрозой уничтожения.

ХАМАС, хуситы, "Хизбалла" и прежде всего - Иран открыто работают над тем, чтобы уничтожить нас. И все же есть те, кто стремится превратить жертву в агрессора. ХАМАС несет исключительную ответственность за начало войны и ее продолжение, и именно ХАМАС несет ответственность за страдания обеих сторон.

Израиль ответил «да» на предложение специального посланника Стива Уиткоффа о сделке с заложниками — еще 19 дней назад. К сожалению, ХАМАС отклонил это предложение. Я говорю это здесь — максимально ясно: Израиль серьезен в своем намерении и решимости достичь соглашения - такого соглашения, которое приведет к прекращению огня и решит все вопросы, которые мы обсуждали на наших встречах.

Я ожидаю, что все, кто заинтересован в достижении этих целей — и Германия в том числе — внесут свой позитивный вклад и будут работать над оказанием давления на ХАМАС — через каналы, которые на него влияют. Однако давление на Израиль, нападки, антиизраильские заявления и решения и угрозы санкций, как это делают другие европейские страны, не только не помогут — они укрепят позиции ХАМАСа.

МАГАТЭ опубликовало серьезный отчет об иранской ядерной программе. Отчет рисует ясную картину: несмотря на бесчисленные предупреждения международного сообщества, Иран полон решимости завершить свою программу по получению ядерного оружия.

Это подтверждает то, что Израиль говорил годами – ядерная программа Ирана не преследует мирных целей. Масштабы обогащения урана в отчете вызывают тревогу. Такие масштабы существуют только в странах, которые работают над получением ядерного оружия. Для этого нет никаких гражданских оснований.

Все это ясно указывает: Иран продолжает нарушать свои основные обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Он продолжает отказываться от сотрудничества с инспекторами МАГАТЭ.

В свете этого отчета я призываю международное сообщество начать действовать немедленно, чтобы остановить Иран".

Читайте нас также:
0
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    9-го июня

    Спустя 80 лет после Победы в ВОВ в мире расцвела русофобия,при этом русские,в отличии от евреев,ничем себя не запятнали и на политику не влияют вообще. ,,Самая паскудная нация в мире-это евреи.,,Глава международной Каббалы Микаэль Лайтман,Израиль. Наверное ,знает,что говорит .

    5
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Израиль и Иран продолжают обмен ударами
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
Глава МИД ФРГ заявил об угрозе расширения войны с Ираном
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
Трамп отверг предложение Путина о посредничестве с Ираном
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном
Опрос: Большинство американцев не одобряют присоединение США к войне с Ираном 209
Первые латвийские подданные покинули Израиль и отправляются из Иордании в Братиславу
Первые латвийские подданные покинули Израиль и отправляются из Иордании в Братиславу 1 217
Работа «Estlink 2» после ремонта будет возобновлена на этой неделе
Работа «Estlink 2» после ремонта будет возобновлена на этой неделе 179
У Израиля заканчивается запас ракет для системы ПРО Arrow
У Израиля заканчивается запас ракет для системы ПРО Arrow 2 332

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви
Бизнес
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви 18
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 27
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 39
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть
В мире
Аргентина раскрыла предполагаемую российскую шпионскую сеть 42
Grill & Fun – вкусы лета
Люблю!
Grill & Fun – вкусы лета 30
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно
Наша Латвия
Грозы и порывистый ветер: в Латвии и Риге днём будет неспокойно 49
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви
Бизнес
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви 18
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 27
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 39

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео