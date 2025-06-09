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Почему Мерцу не удалось договориться с земляком Трампом 2 502

В мире
Дата публикации: 09.06.2025
BB.LV
Мерц: "Он же немец, как и я!"

Мерц: "Он же немец, как и я!"

Главный итог пребывания канцлера в Белом доме — согласие американского президента посетить Германию с ответным визитом.

В ходе встречи в Вашингтоне канцлер ФРГ Мерц подарил Трампу копию свидетельства о рождении его деда Фридриха Трумпа в немецкой деревне Кальштадт в 1869 году. Он вручил главе Белого дома копию документа, написанного шрифтом Зюттерлина, на немецком и английском языках в золотой раме.

Дед Трампа эмигрировал в США в 16 лет, где сменил имя на Фредерик Трамп и заработал состояние на отеле в регионе Клондайк, постояльцами которого были добытчики золота. Сам Трамп никогда не подчеркивает свое немецкое происхождение, вспоминая лишь о шотландских корнях матери.

"Канцлеру Германии не повезло. Его визит в США имел шансы стать историческим, прорывным, однако оказался скомканным в связи с еще более историческим скандалом между Дональдом Трампом и Илоном Маском", - комментирует дипломатию ФРГ московский политолог Дмитрий Дризе на телеграм-канале "Кремлевский БезБашенник".

Наверное, главный итог пребывания Фридриха Мерца в Белом доме — согласие американского президента посетить Германию с ответным визитом.

Что касается Украины, судя по всему, Трамп сам не до конца понимает, как быть дальше, поэтому никаких гарантий дальнейшей поддержки Киева он не дал и дать не мог. Хотя заявил, что помогает этой стране по мере сил, подтверждением тому является слегка подзабытая в последнее время ресурсная сделка. Сейчас стороны обсуждают механизмы ее конкретного воплощения в жизнь.

Газеты пишут, что Мерц приехал с одной единственной целью — просить Трампа усилить давление на Россию. Кроме того, он открыто выступил в поддержку Киева и обещал ему дальнейшую поддержку. Президент Соединенных Штатов дал понять, что не намерен кардинально менять подходы, вернее сказать, он не хочет делать резких движений.

Союзники в Европе, некоторые силы внутри США, назовем их так, и даже представители окружения первого лица пытаются сподвигнуть его эти самые резкие движения сделать. Мерц в разговоре с представителями американского истеблишмента пытался убедить собеседников в опасности, которая грозит с востока.

Главная проблема заключается в том, что долго так продолжаться не может. Решение Трампу принимать придется, рано или поздно. Тем более, что-то подсказывает, скандал вокруг Маска отнюдь не последний. В нынешней американской администрации и в команде поддержки немало, скажем так, неоднозначных персонажей, которые могут в любой момент преподнести разного рода сюрпризы.

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(2)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    9-го июня

    ...и что же будет с Евросоюзом когда Германия будет опустошена. А Польский злот все ещё существует, а вот лат... Какую валюту нам предложит правительство! Канадский доллар? Китайский юань? Навряд ли...

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  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    9-го июня

    Потому что "Мерц.de"-- это американский раб по-умолчанию. И с чего бы это хозяин с рабом вообще о чём-то договариваться будет? Экономика Германии будет разнесена в пух и прах. А теперь спросите mutter Меркель для чего она подрывала страну изнутри?

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