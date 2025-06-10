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Эксперт: Зеленский лично курирует баллистические ракеты с зарядом в 400 кг 1 803

В мире
Дата публикации: 10.06.2025
BB.LV
Интернет уже полон изображений таинственной ракеты.

Интернет уже полон изображений таинственной ракеты.

Разработка оборонщиков Незалежной уже поразила командный пункт врага.

В середине мая состоялись чрезвычайно успешные испытания украинской баллистической ракеты. Она преодолела почти 300 км и уничтожила российский командный пункт.

Об этом в эфире Еспресо заявил военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

"В мае 2022 года стартовала новая ракетная программа, но Минстратегпром достаточно слабо ее реализовывал, несмотря на то что это приоритеты. В конце концов, в июле состоялись первые успешные испытания. После чего президент Зеленский заговорил именно о баллистической ракете - возможность ее создания и доведения до конца", - сказал он.

Эксперт отметил, что Украина правильно администрировала эту ракетную программу с июля 2024 года. За реализацию проекта отвечает профильный заместитель министра обороны - генерал Анатолий Клочко. В Минобороны появилось Главное управление сопровождения ракетной программы.

"Я считаю, что куратора удачно выбрали и то, что программа отделена от других программ, что у каждого ракетного комплекса и ракетной номенклатуры есть свой куратор и свой руководитель, - это позитив. Насколько мне известно, в середине мая состоялись испытания, которые оцениваются как чрезвычайно успешные - почти 300 км преодолела ракета и уничтожила российский командный пункт, и очень важно, что это боевое использование", - добавил Бадрак.

Он отметил, что после этого ракета запускается в серию. Синхронизировано происходит работа Минобороны и Минстратегпрома. Эксперт отметил, что до этого Минстратегпром серьезно тормозил.

"Я не знаю, сколько ракет можно ожидать за месяц, за год, - думаю, что будет наращиваться очень мощно. Боеголовка этой ракеты - за 400 кг и это очень мощный арсенал. Для сравнения - новая американская баллистическая ракета - это всего 91 кг. Видно, что у нас это будет мощное оружие. Я надеюсь, что мы будем двигаться дальше, главное - масштабировать быстро и очень логично", - подытожил Бадрак.

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(1)
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    Ivans Pupkins
    10-го июня

    Получат они изды мощно.

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