Европейский союз представил свою стратегию по защите океанов. Документ направлен на борьбу с загрязнением, нелегальным промыслом, развитие «резервов голубого углерода» и обновление морского законодательства. Эта инициатива станет вкладом ЕС в конференцию ООН по океанам, которая проходит в Ницце.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представил «пакт ЕС по океану» 9 июня во Франции. ЕС рассчитывает продемонстрировать лидерство в морской политике на международной арене.

«Это не просто ещё один документ. Это наш способ взять на себя инициативу в момент, когда океаны нуждаются в срочной защите», — заявила фон дер Ляйен. Также планируется создание «европейских резервов голубого углерода» — морских экосистем, способных эффективно поглощать CO₂. Сейчас их контуры не определены, но в планах — картографирование и расширение таких участков.

«Океан нагревается. Его уровень поднимается. Он закисляется. Загрязнение пластиком, химикатами и шумом разрушает морские экосистемы (...). Действовать нужно срочно», — заявил еврокомиссар Костас Кадис. Экологические организации Oceana, Surfrider, WWF и ClientEarth приветствуют внимание ЕС к теме океанов, но указывают на отсутствие срочных действий. Они требуют немедленного запрета донного траления в охраняемых морских зонах — метода, наносящего тяжёлый ущерб морскому дну.

ЕС сохраняет осторожную позицию по поводу глубоководной добычи полезных ископаемых, призывая к «паузе» и соблюдению принципа предосторожности. Эту линию поддерживает организация Seas at Risk.

Особое внимание Брюссель пообещал уделить малым рыбакам и прибрежным сообществам. К 2026 году будет представлена долгосрочная стратегия развития рыболовства и аквакультуры.

Комиссия пока лишь рекомендовала прекратить его использование к 2030 году.

Политические разногласия по этому вопросу значительны: ряд стран-членов и представители правых и центристских партий настаивают на гибком подходе «по ситуации».

Как отмечает AFP, первый проект «пакта» просочился в прессу ещё в мае и вызвал разочарование среди экологов, не увидевших в нём конкретных решений.

40% европейцев живут в пределах 50 км от побережья. «Синяя экономика» даёт почти 5 000 000 рабочих мест и более € 250 миллиардов в год. При этом ЕС остаётся сильно зависимым от импорта: 70% морепродуктов — из-за пределов союза.

Для Франции, которая совместно с Коста-Рикой организует конференцию, задача очевидна: превратить саммит в исторический рубеж. От имени страны-соорганизатора выступила посол Коста-Рики при ООН Маритса Чан (Maritza Chan):

«Конференция позволит либо обратить вспять деградацию океанов к 2030 году, либо задокументировать провал человечества перед лицом экологической катастрофы».

Она выразила надежду на мобилизацию до $100 000 000 000 инвестиций — как государственных, так и частных — в устойчивое развитие океана.

«Вот что отличает эту конференцию: ноль риторики — максимум результатов», — отметила Чан.

Саммит проходит с 9 по 13 июня в Ницце. В нём примут участие делегации более чем из 100 стран — представители правительств, науки, бизнеса и экологических организаций. На повестке — выработка конкретных решений по защите океанических экосистем.