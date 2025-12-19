По решению Президента Республики Беларусь безвизовый режим въезда в страну для граждан 38 европейских государств - включая граждан и неграждан Латвии - продлен до 31 декабря 2026 года.

Условия безвизового въезда остаются прежними. Граждане этих стран могут пересекать государственную границу Беларуси через все автодорожные и железнодорожные международные пункты пропуска, используя действительные документы для выезда за границу.

Срок пребывания в Беларуси составляет не более 30 суток со дня въезда, а для граждан Польши, Литвы, Латвии и лиц, имеющих статус негражданина Латвии, — не более 90 суток. При въезде в страну нужна туристическая страховка на время пребывания, отсутствие страховки на границе может быть поводом запрета на въезд.

Правом безвизового въезда можно пользоваться неограниченное количество раз, при этом общее количество дней пребывания по безвизу не должно превышать 90 дней в календарном году. Сохраняется также безвизовый порядок въезда через аэропорты Беларуси.

В свою очередь, СГБ рекомендует не ездить в Россию или Беларусь на праздники.